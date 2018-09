Ortiz Bosch: “Hay que concientizar a la población”

La exvicepresidenta de la República y coordinadora general del programa “Santo Domingo soy yo”, Milagros Ortiz Bosch, dijo que, en primer lugar, para lograr una ciudad más limpia y organizada se necesita de la educación y colaboración ciudadana; de lo contrario sería insostenible para cualquier gobierno.



Durante una entrevista con elCaribe, Ortiz Bosch explicó en qué consiste el programa de educación que el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, pondrá en marcha el próximo 15 de septiembre. Dijo que voluntarios se desplazarán casa por casa para educar a la gente sobre el manejo de la basura y los espacios públicos, porque “hay que concientizar a la población”.

El programa está orientado a sensibilizar a la población sobre deberes y derechos ciudadanos, con especial énfasis en los espacios públicos, el ordenamiento vial, la gestión urbana, la calidad del medio ambiente y el manejo eficiente y racional del servicio de aseo urbano.

“El alcalde de la ciudad, David Collado, me dijo que tenía una cantidad de elementos, pero estaba convencido de que si no había educación ciudadana no se podía nunca arreglar el tema de la basura”, dijo Ortiz Bosch.

Detalló que la Alcaldía cuenta con una aplicación denominada “Cuidomiciudad.do”, que también puede ser descargada a los teléfonos inteligentes, donde los ciudadanos pueden entrar y hacer denuncias y reclamaciones.

El proyecto fue financiado con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y contó con el acompañamiento y apoyo técnico del Banco Mundial.

Próximamente, con esta aplicación, el ciudadano tendrá control del horario que le corresponde sacar la basura para ser recogida. Al igual, con la calcomanía que será colocada en cada residencia con el horario de ruta y frecuencia.

“La Alcaldía tiene una plataforma tecnológica Cuidomiciudad.com y te aparece un sistema de gerencia. Por ese medio llegan las necesidades de los ciudadanos y los problemas para que unidades especiales puedan darles soluciones”, explicó Ortiz Bosch.

La exvicepresidenta entiende que el problema es la educación. Señaló como ejemplo la ciudad de Guayaquil, Ecuador, que pasó de ser la ciudad más contaminada por desechos sólidos, a la más limpia, mediante la “concientización y educación”. El pasado domingo el alcalde David Collado juramentó tres mil 600 voluntarios, que fueron orientados en varios talleres sobre las funciones del personal de voluntarios y empleados del ADN.

Proceso de vigilancia

“Inmediatamente se termine la primera parte y se terminen los anuncios de orientación se aplicará la ley, como lo es la Ley de Medio Ambiente, que tiene prohibiciones categóricas y consecuencias casi penales”, sostuvo.

Objetivos principales

Los propósitos principales son auspiciar la participación social en la construcción de una ciudadanía responsable y comprometida con el orgullo por la ciudad, incorporar la educación ambiental en las iniciativas de la política municipal e implicar la colaboración de la ciudadanía en el cuidado y preservación del hábitat y el patrimonio cultural de la ciudad.

También, dentro del programa de educación se promoverán los pilares de la iniciativa que será la designación de comisiones de trabajo por circunscripción.

Proceso de educación junto al cabildo

El programa educativo también selecciona equipo de logística, designación de coordinadores de barrios, responsables de brigadas, diseño e impresión de instrumentos para la aplicación de la campaña y el programa, encuentro de motivación y empoderamiento con los empleados y colaboradores, capacitación de equipo de multiplicadores y captación y reclutamiento de voluntarios. Asimismo, busca llegar a un acuerdo común, donde todos los ciudadanos entiendan cuál es su rol y compromiso con la ciudad y su entorno.

Educación en escuelas y colegios

Ortiz Bosch reveló que el cabildo firmo un convenio para trabajar de la mano con las escuelas y colegios privados para iniciar un proceso de orientación del manejo consciente de la basura.

“El alcalde firmó el jueves un acuerdo en la primera etapa con los colegios privados y se está en proceso para un encuentro con el sector público de manera que nos ayuden a formar a los niños. Tiene características educativas, también tenemos el apoyo de las universidades”, argumentó la exvicepresidenta.