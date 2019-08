Ángel Delgado también se baja del avión dominicano para el Mundial de China 2019

SANTO DOMINGO.- El jugador dominicano Ángel Luis Delgado, confirmó que no asistirá a la Copa Mundial de Baloncesto, con la selección tricolor de baloncesto, que será celebrada del 31 de julio hasta el 15 de agosto.

El dominicano dio la información mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

“Lamentablemente no podré estar en la selección de mi país representando lo que más amo que es mi tierra. Hace unos meses tuve una lesión y tengo casi tres meses luchando para volver a estar bien y jugar de mi selección pero las cosas no fueron como yo lo esperaba, tengo que esperar un poco más de tiempo para recuperarme y no quiero arriesgar mi futuro.”, adujo Delgado.

El ganador del premio al novato del año de la G-League admite estar dolido por no poder representar la Bandera tricolor y pide comprensión por su decisión.

“Espero que me entiendan, lo siento mucho por mi país. Yo los apoyaré 100% y les deseo lo mejor, los que me conocen bien saben lo mucho que me duele no jugar pero tengo que enfocarme en mi futuro para estar saludable. Muchas gracias por todo el apoyo y que Dios lo bendiga,. 100% dominicano, vamos que podemos”, terminó escribiendo.

Delgado acordó con el equipo Beijing Royal Fighters, de la China Basketball Association, por US$4,3 millones por una temporada, según reportes de portal The Athletic.

El nativo de Haina jugó un año en G-League y luego fue deja en libertad por los Angeles Clippers.

El equipo dominicano estará en las filas del complicado grupo G, que está integrado por Francia, Alemania y Jordania.

Colimdo