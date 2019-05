Peralta exhorta a servidores públicos a contribuir con fortalecimiento institucional del país

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, exhortó a los servidores públicos a dedicarse cada día con mayor esmero para contribuir, de esa manera, con los esfuerzos del Gobierno para brindar bienestar a toda la sociedad.

Dijo que para la administración que encabeza el presidente Danilo Medina, la institucionalidad, la transparencia y los servicios de calidad representan cuestiones irrenunciables.

“Desde fuera, la gente cree que en el Estado no se trabaja lo suficiente, pero es todo lo contrario. Yo que vengo del sector privado, me he dado cuenta que en las funciones públicas se labora mucho más”, expresó.

Peralta emitió esas consideraciones al pronunciar palabras de felicitación y exhortación en el acto en que el Ministerio Administrativo de la Presidencia reconoció la labor de empleados que llevan entre 10 y 20 años trabajando de manera ininterrumpida en esa dependencia.

Consideró que un buen servidor es aquella persona que se ocupa, desde el rol que desempeñe en la administración pública, de aportar al fortalecimiento institucional del país.

Entre los empleados reconocidos figuran Yenia Amairis Peña Núñez, Aracelis Medrano Roso, Keldys Andrés Mesa Contreras, Jacqueline Mercedes Rojas García, Melvin Amado Abre García, Guillermo Ramírez Rosario, Alberto Gerardo de León, Luis Albel Mercedes Peralta, Claudia Patricia Arango Granados, Yudy María Pérez, Aurea Fiametra Mejía Peña, Rafael de los Santos Fernández Cepede, Santo Antonio Brito y María Dolores de Marchena Carvajal.

Programa reconocimiento

La actividad fue la primera que realizada el Ministerio Administrativo de la Presidencia, como parte del Programa de Reconocimiento a sus empleados. La iniciativa, que coordina la Dirección de Recursos Humanos, consiste en reconocer las áreas que durante todo el año hayan mantenido un excelente desempeño en sus indicadores institucionales.

Al final de cada año, cuando se concluya la planificación institucional estarían listas para optar por el premio todas las áreas que sus indicadores estén en números verdes, resultando ganadores los más destacados en ese período.

Además, incluye el reconocer a sus empleados por antigüedad en servicio. Estarían aptos para ser reconocidos los servidores que llevan 10 años, 15, 20 y 25 y más, laborando en el Palacio Nacional.