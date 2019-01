Dirigente demócrata no descarta un muro en la frontera entre EE.UU. y México

Washington, 20 ene (EFE).- El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja de Estados Unidos, el demócrata Bennie Thompson, no descartó hoy que su partido acepte la construcción del muro que pide el mandatario del país, Donald Trump, en la frontera con México.

“No descartaría un muro en ciertos casos”, dijo Thompson, que representa al estado de Misisipi, en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ABC News.

“La noción de que no podemos tener barreras es algo que no es cierto, pero de nuevo… Tienes que tener un plan, y el plan con el el que presidente comenzó inicialmente no es donde él se encuentra ahora. Y no sabemos dónde se encontrará (Trump) mañana”, subrayó.

Thompson destacó que los demócratas están a favor de la seguridad en la frontera, pero que no están “a favor de mover la pelota constantemente solo por hablar”.

Trump ofreció ayer a los demócratas extender dos protecciones migratorias canceladas por él mismo, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) -esta última suspendida solo a beneficiarios de algunos países, a cambio de financiación para un muro en la frontera con México, lo que en principio ha sido rechazado por la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi.