Joven recibe un trasplante de riñón mientras observa consciente la cirugía

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Agencias.- Cirujanos del hospital Northwestern Medicine de Chicago (EE.UU.) realizaron por primera vez un trasplante de riñón en el que el paciente estuvo despierto durante toda la operación, comunicaron este miércoles. Durante el procedimiento quirúrgico, John Nicholas, de 28 años, no sintió dolor, pues se le administró anestesia local, similar a la que se usa durante una cesárea.

La intervención quirúrgica, que duró menos de dos horas, fue realizada el pasado 24 de mayo bajo la dirección del cirujano de trasplantes Vinayak Rohan y el anestesiólogo y jefe de anestesiología regional, Vicente García Tomás.

«Este es el primer caso en Northwestern Medicine en el que un paciente estuvo despierto durante todo un procedimiento de trasplante de riñón y se fue a casa al día siguiente, lo que básicamente lo convierte en un procedimiento ambulatorio», comentó Satish Nadig, director del Centro Integral de Trasplantes.

Ventajas de la anestesia local

«Hacer anestesia para el trasplante de riñón despierto fue más fácil que muchas cesáreas», expuso García Tomás. «Para el caso de John, colocamos una inyección de anestesia espinal en el quirófano con un poco de sedación para su comodidad. Fue increíblemente simple y sin incidentes, pero permitió que John estuviera despierto para el procedimiento, lo que mejoró la experiencia del paciente», explicó.

«El trasplante de riñón despierto no solo puede ayudar a los pacientes que tienen riesgos o fobias a la anestesia general, sino también puede ayudar a acortar su estadía en el hospital, para que puedan recuperarse más cómodamente en casa», subrayó García Tomás. «Dentro del quirófano, fue una experiencia increíble poder mostrarle a un paciente cómo se veía su nuevo riñón antes de colocarlo dentro del cuerpo», agregó Nadig.

«Una experiencia muy interesante»

«Fue una experiencia muy interesante saber lo que estaba pasando en tiempo real y estar consciente de la magnitud de lo que estaban haciendo», señaló por su parte Nicholas. «En un momento durante la cirugía, recuerdo haber preguntado: ‘¿Debería esperar que la anestesia espinal haga efecto?‘. Ya habían estado trabajando mucho y yo había estado completamente ajeno a ese hecho. En verdad, no hay sensación alguna. Me habían administrado un sedante para mi comodidad, pero todavía estaba consciente de lo que estaban haciendo. Especialmente cuando gritaron mi nombre y me contaron ciertos hitos que habían alcanzado», añadió.

Northwestern Medicine and Northwestern Memorial HealthCare

Riñón donado por su amigo de la infancia

A la edad de 16 años, Nicholas comenzó a tener problemas renales, pero en 2022 su estado se deterioró mucho y necesitaba un trasplante de riñón. «Estaba en mi cocina preparando la cena y John me envió un mensaje que decía: ‘Mi médico dice que es hora de que empiece a buscar donantes de riñón’. Miré mi teléfono y, sin dudarlo, completé el formulario esa noche», explicó su mejor amigo de la infancia, Pat Wise, de 29 años. «John es un buen amigo.

Él necesitaba un riñón y yo tenía uno extra. Al menos tenía que explorar el potencial de ser su donante», mencionó.

Wise fue declarado compatible y los cirujanos le extirparon uno de sus riñones y lo trasplantaron a Nicholas. «He sido bendecido con un grupo de amigos que se han mantenido unidos desde una edad tan temprana», expresó Nicholas. «Siempre nos hemos llamado amigos de ‘caminar o morir’, y este ejemplo demuestra que nos apoyamos mutuamente. Significó mucho para mí. Realmente ha cambiado mi vida», enfatizó.