Santiago. Tras la inauguración en diciembre del año pasado de la segunda etapa del saneamiento del arroyo de Gurabo, una obra que pretende impactar la vida de más de 900,000 personas, los trabajos de la tercera fase continúan desarrollándose.



Aunque la fecha anunciada para terminar este proyecto era para finales del segundo trimestre del 2024, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, reveló a periodistas de elCaribe que al ritmo que llevan les faltan de dos a tres años para culminar por completo.



“Hemos terminado dos etapas, reubicamos a más de 1,000 familias más o menos. Actualmente estamos trabajando no solo para culminar la tercera fase sino diseñando el saneamiento total hacia la falda de la loma, donde está la avenida Circunvalación Norte. No saldremos de aquí hasta que tengamos el 100% saneado”, aseguró Arnaud.



Respecto al desbordamiento el pasado 5 de junio del Arroyo de Gurabo, mismo que también causó daños en al menos 300 viviendas del municipio de Santiago, entre los que destacan el barrio Los Santos, Las Cayenas Abajo y Villa Verde, el directivo del Inapa explicó que esa crecida fue en la parte inicial donde todavía no ha llegado el saneamiento.



“Donde ya el trabajo está realizado el agua fluye sin problemas por el canal que se construyó tomando en cuenta una crecida a 100 años. Hoy no nos estamos lamentando más por las casas que reubicamos que estaban al borde, con el caudal que ha bajado se hubiesen ido también”, comentó.



Arnaud afianzó que este proyecto es un compromiso del presidente Luis Abinader y procura replicarse para otras zonas que también viven esa misma situación de vulnerabilidad y merecen una mejor calidad de vida, contribuyendo así al bienestar del medioambiente.



Según el Inapa esta obra eliminará el 43 % de la contaminación existente en el río Yaque del Norte y que, en lo social, sacará a más de 6,000 familias de la extrema pobreza.