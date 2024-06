Santiago. La promesa de apoyo que hace un mes y cuatro días le hiciera la primera dama a Albanerys Alcántara, todavía no se ha materializado.



El Caribe publicó la historia de Albanerys, que trabaja vendiendo desayuno en un carrito móvil para ayudar a su familia.



Alcántara vive en la ribera del arroyo de Gurabo, en el sector Miraflores, en la parte norte del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros.



“A mí no me ha llamado nadie. Solo supe que alguien del Despacho de la Primera Dama se comunicó con el medio de comunicación que publicó mi historia, pero no he recibido ningún tipo de ayuda o apoyo”, dijo Alcántara.



Cree que la promesa se hizo debido a que estaban en víspera de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de este año.



Alcántara se levanta en horas de la madrugada para en un carrito móvil al que debe empujar, recorrer varios sectores del municipio de Santiago junto a una nieta de cuatro años de edad.



Allí ofrece huevos con pan, quipes, pastelitos, galletas, jugos, o una bola que lleva el nombre de capricho cocinada con papa y queso.



El deseo de Albanerys Alcántara, quien mantiene una fe férrea en Dios, es contar con una ayuda para poder poner un colmadito y tener que dejar de recorrer un largo trayecto vendiendo sus mercancías.



Las dificultades de Alcántara iniciaron cuando perdió su casa por un incendio que la obligó a vivir en condiciones precarias.



Desde hace diez años inició el negocio vendiendo alimentos a empleados de estaciones de combustibles, a chiriperos o de empresas.



Albanerys Alcántara reside junto a su esposo en una casa de zinc en el techo y hasta en las paredes, debido a que no ha podido conseguir recursos económicos para repararla.Teme que en cualquier momento pueda producirse deslizamientos de tierra y de ser arrastrados por las crecidas de la fuente acuífera.