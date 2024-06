Santiago. Luego de que concluyera la primera convocatoria de las Pruebas Nacionales de este año dirigidas a los estudiantes del nivel Secundario y de Básica y Media de la educación de adultos, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Santiago, considera que debería volver a su formato anterior o eliminarse por completo.



El presidente del gremio en esta localidad, Miguel Jorge, recomendó al Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) volver a la modalidad anterior de tomar una prueba diaria, esto no solo para evitar resultados indeseados, sino porque simboliza mucha carga para el estudiante y “debilita” el sistema educativo. “Pensamos que los resultados no serán lo que se espera. Las pruebas nacionales cumplieron su cometido, no hay razón de ser para que se estén aplicando a esta altura de juego”, comentó.