Azua. A fin de brindar un espacio para la formación, la reflexión y la comprensión política, el presidente del partido Justicia Social, Julio César Valentín, ofreció en Azua una conferencia titulada “Valores Fundamentales de un Partido Progresista”, en la que realizó un recorrido histórico sobre el progresismo, sus principios esenciales, valores, sujetos sociales que defiende, y retos a futuro.



El exsenador dio inicio a la ponencia describiendo el significado, los orígenes y alcances del progresismo como corriente ideológica y pragmática, basada en la igualdad, la no discriminación y la defensa de los sectores vulnerables.



“La palabra progresista está asociada al progreso, a los cambios constantes, al desafío de las tradiciones en procura de propiciar cambios en la sociedad. Cambios que tiendan a generar y ampliar derechos, así como plantear la redención de los sectores más sometidos, excluidos y olvidados en la sociedad”, indicó.



Luego, de manera magistral, detalló la evolución histórica del progresismo desde el siglo XIX hasta la actualidad, destacando la corriente liberalista en contra del absolutismo, el movimiento obrero del siglo XX; las luchas armadas en contra del colonialismo, el imperialismo y a favor de la autodeterminación de los pueblos; y el renacer de la izquierda en América Latina, entre otros hitos.



Igualdad y la no discriminación



De acuerdo con Valentín, luego del extenso recorrido de las diferentes tendencias que han nacido y evolucionado a través de los años, se puede decir que hay una visión contemporánea que propugna el progresismo como bandera de lucha para -en democracia- lograr más inclusión y ampliar los derechos de todos los sujetos sociales, especialmente los excluidos. “¿Qué es ser progresista? Luchar por la inclusión social, la no discriminación, la igualdad, para que no existan barreras que nos limiten”.