El presidente de la República, Luis Abinader, hizo una advertencia ayer a los funcionarios públicos que incumple con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.



Durante su participación en LA Semanal con la prensa, informó que hoy martes, a través del Ministerio de la Presidencia, se le va a recordar los funcionarios que tienen que cumplir con la ley de libre acceso a la información, sin tener que esperar una sentencia del Tribunal Superior Administrativo.



“Cualquier información que la prensa requiera tiene que ser entregada inmediatamente”, reiteró el jefe de Estado al responderle a una periodista que lo abordó señalándole que algunos funcionarios obstruyen el libre acceso a la información en las instituciones que dirigen.



El presidente señaló que le dará seguimiento a esta situación para el caso de que los incumbentes no cumplan, tomar otras medidas.



Abinader también aclaró que desde que llegó al Gobierno se han empeñado por colgar la mayor cantidad de informaciones en las páginas electrónicas.



Incumplimiento constante



Este diario, así como otros medios de comunicación han denunciado trabas al momento de solicitar informaciones amparadas en la ley de libre acceso. Además, de que algunas entidades no utilizan el portal único, saip.gob.do, que creó el estado para tramitar dichas solicitudes.



En marzo del año pasado, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) informó que solicitaría la suspensión de recursos del presupuesto nacional a varias instituciones que, pese a formación y seguimiento ofrecido, que no respetaran el derecho del ciudadano a la información.



“Para la dirección de Ética, el cumplimiento de la Ley no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o incumbente. Por lo que continuamos con los cursos de formación a los Responsables de Acceso a la Información Pública (RAI)”, dijo recientemente.