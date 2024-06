Miriam Germán: «Nunca actuaría en contra de la libertad de expresión»

ESCUCHA ESTA NOTICIA

En un encuentro celebrado este jueves con representantes de medios de comunicación, la procuradora General, Miriam Germán, ofreció declaraciones sobre la gestión de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo su liderazgo y abordó las críticas recibidas respecto a los casos de corrupción.

«Es para mí un verdadero privilegio compartir este encuentro con distinguidos representantes de la prensa nacional. En las últimas semanas, la Procuraduría General de la República, bajo mi liderazgo, ha sido objeto de críticas por nuestras estrategias para los casos de corrupción», afirmó.

La procuradora destacó la importancia del rol de los medios de comunicación en la fiscalización del poder y en la garantía de la transparencia de las instituciones públicas.

«Nuestras acciones están firmemente ancladas en el ordenamiento jurídico y estamos convencidos de que los acuerdos de colaboración que hemos suscrito nos permiten fortalecer nuestras imputaciones contra los principales responsables de estos crímenes», subrayó Miriam Germán, reiterando su defensa a los acuerdos hechos por el Ministerio Público en los casos de corrupción.

Reconociendo la posibilidad de errores, la procuradora fue clara. «Es posible que se hayan cometido errores, por más que busco en la memoria, no recuerdo nunca haber dicho que soy perfecta. Eso sería ser una gran mentirosa y eso no me define. Pero pueden tener la tranquilidad de que la racionalidad y el sentido común prevalecerán, nunca permitiría, ni actuaría en contra de la libertad de expresión».

Los desafíos, según Miriam Germán

La procuradora también se refirió a los desafíos del sistema penitenciario, calificándolos como «un mal heredado», y expresó su compromiso con la mejora continua del mismo.

Miriam Germán aprovechó la ocasión para anunciar que dejará su cargo el 16 de agosto, una decisión que describió como ya tomada. Asimismo, reconoció la importancia de la coordinación con los diferentes departamentos del Ministerio Público, aunque admitió que no puede tener el control de todas las cuestiones que atañen a la institución. «Me molesta cuando me entero por la prensa de cosas propias del Ministerio Público», confesó.

En un tono más personal, Miriam Germán compartió una experiencia dolorosa: «Siendo yo Juez de la Suprema Corte, uno de mis hermanos se dio un tiro y en primera página de un periódico veo la foto de él en su vehículo, tranquilo conduciendo. Y el titular que lo acompañaba era, ‘Hermano de Juez de la Suprema Corte se da un tiro’. Y la persona que en mi pueblo trabajaba en ese periódico entró sin permiso, tomó fotos del lugar, de la sangre derramada y las envió a donde quiera.»

Finalmente, Miriam Germán subrayó su visión sobre la prisión preventiva, describiéndola como una excepción y no la regla en el sistema de justicia.