Los congresistas reaccionaron a la declaración del expresidente del TC, quien aseguró que habría que modificar la Ley Sustantiva para aprobar las causales

Legisladores de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Alianza País (AlPaís), Opción Democrática (OD) y Frente Amplio (FAMP) no comparten la posición del expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, quien considera que para aprobar las causales del aborto habría que modificar el artículo 37 de la Carta Magna.



Para esos congresistas, procausales, el artículo es “interpretativo” y permite que en casos excepcionales se pueda despenalizar el aborto mediante una legislación. Para algunos el exmagistrado “se equivocó” en ese punto y fijó una posición “muy restrictiva”.



De acuerdo con Ray Guevara no puede haber un Código Penal u otra ley con la inclusión de las tres causales, mientras el artículo 37 de la Ley Sustantiva indique que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”.



Refutaron esa posición Yván Lorenzo, vocero del PLD en el Senado; Magda Rodríguez (PLD), presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara de Diputados; Juan Dionicio Rodríguez, titular de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara Baja; José Horacio Rodríguez (OD) y Pedro Martínez (AlPaís).



Contrario a sus colegas, los diputados Ramón Ceballo y Aidée López, de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Liberal Reformista (PLR), respectivamente, están de acuerdo en que la Constitución no da espacio para las causales del aborto, por lo que piden la modificación del controversial artículo para adecuar una normativa en favor de las mujeres.



Las causales consisten en despenalizar el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre; sea producto de una violación o incesto; o haya defecto congénito.



Tras destacar que respeta la posición del doctor Milton Ray Guevara y su experiencia en el tema, Magda Rodríguez cree que la interpretación del artículo 37 por parte del exrepresentante del órgano extrapoder es “muy restrictiva”, debido a que otros tribunales constitucionales de otros países, como Colombia y Chile, contemplan la cláusula de que “la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, sin embargo han emitido sentencias que hacen posible el que se establezcan las causales, mediante los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que son elementos fundamentales en la Constitución.



“Lo que nosotros creemos es que aún con esa cláusula se puede incorporar en el Código Penal la despenalización de la interrupción del embarazo por causales”, sostuvo.



Considera que la pregunta a formular sería ¿en qué beneficia a la comunidad que una mujer lleve a término un embarazo perpetrado contra su integridad y que ofende su dignidad personal y cuál es el daño que se infiere a la sociedad cuando la mujer decide terminar un embarazo en determinadas circunstancias?



Rodríguez es la proponente del nuevo proyecto de reforma del Código Penal sometido el pasado jueves en la Cámara de Diputados, el cual incluye las tres causales.



Sobre el tema, Yván Lorenzo dijo que no es necesario modificar la Constitución para incluir las tres causales, porque hay tres razones que dan derecho a las mujeres para interrumpir un embarazo.



“Si los congresistas quieren incluir las causales, indudablemente que todo eso se puede porque es un concepto de interpretación”, afirmó al justificar que las tres excepciones para abortar tienen respaldo científico.



Señaló que desde el punto de vista jurídico una mujer no puede concebir una criatura en contra de su voluntad, como cuando queda embarazada de un violador (que es una de las tres causales).



De forma parecida opinó el diputado Pedro Martínez, quien ve que el artículo 37 es de tipo de interpretación “y está hecho para eso”, sin embargo, ponderó que en los derechos fundamentales -en este caso las mujeres-, las personas tienen derecho a decidir sobre su vida.



“Eso no es verdad”



Mientras, Juan Dionicio Rodríguez descarta de manera categórica el que haya que tocar la Ley Sustantiva para aprobar las tres causales, porque no se trata de aborto libre sino en casos excepcionales.



Cuando se habla de las tres causales, según el diputado, se refiere a que hay una excepción y todas las leyes tienen sus excepciones, por lo que opina que el magistrado “se equivocó ahí”.



“Eso no es verdad, porque aquí nadie está hablando de aborto libre. Nadie. En este país nadie cree en eso, en el aborto. Nosotros estamos hablando de eximente, es decir, excepciones que establece la ley., porque, por ejemplo, las violaciones son violaciones, cuando son a menores, es una excepción que agrava el hecho, y entonces aquí queremos hablar de violaciones solamente a los menores”, subrayó.



Omisión



Al respecto, el legislador José Horacio Rodríguez cree que el exmagistrado omite que las mujeres y niñas son titulares de derechos fundamentales a la vida, a la salud y la dignidad, protegidos por la misma Constitución; derechos que no se ven suspendidos por encontrarse ellas en estado de embarazo.



“Mal haríamos nosotros como legisladores privilegiando los derechos de uno sobre otro, haya nacido o no. Nuestro deber es protegerlos todos y procurar armonía entre derechos en conflicto. Las tres causales son precisamente ese mínimo que garantiza esa armonía de derechos”, aseguró.



Ven opinión desafortunada



Según la diputada Aidée López “es una opinión bastante desafortunada” la del exmagistrado, porque ya no es el presidente del TC y debió hablar del tema en su momento.



Cree que hay otros derechos fundamentales que también deben ser preservados, como el derecho a la vida y a la dignidad que tienen las niñas y las mujeres.



“Eso es lo que busca el tema de las tres causales. Hay derechos que son inherentes al ser humano, a la niña, a la mujer (…). Si hay que modificarla (la Constitución), hay que modificarla. Nosotros no podemos seguir dejando que se violenten derechos fundamentales ni de la niña ni de la mujer. No podemos permitir eso”, puntualizó.

Pide una modificación a la Constitución

Convencido de que las causales chocan con la Carta Magna, Ramón Ceballo pide una modificación a la ley fundamental para incluir las tres excepciones que permitan el aborto. Lo mismo plantea Aidée López.



“Este país tiene que pensar en el futuro, este país no puede seguir pensando en el pasado, vamos a modificar la Constitución y de ahí para adelante discutiremos lo que haya que discutir”, expuso el diputado de ultramar.



El perremeísta aclaró que quiere la modificación del artículo 37 de la Ley Sustantiva para que sea posible en el país el aborto en tres circunstancias especiales, “no aborto abierto”.