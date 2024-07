Para que sea posible habría que modificar el artículo 37 de la Carta Magna, de acuerdo a Ray Guevara

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, está convencido de que no puede haber un Código Penal u otra ley con la inclusión de las tres causales que permitan el aborto, mientras el artículo 37 de la Ley Sustantiva indique que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”.



Otro aspecto que señala como inconstitucional, es el voto obligatorio, según comentó el pasado jueves en una entrevista en Despierta con CDN.



El destacado jurista fue enfático en aclarar que la actual Carta Magna no da espacio a las causales del aborto, tema que califica de “una falsedad constitucional”, pues considera que el artículo 37 es muy preciso al respecto.



“A mí me preocupa mucho que empiecen a zarandear la Constitución y a interpretarla para destruirla, porque ese tema de las tres causales, eso es una falsedad constitucional. En esa Constitución no puede haber una ley de tres causales, no la puede haber con ese artículo 37”, reveló al dar su consideración sobre el controversial tema, a propósito del resurgimiento de los debates en torno al proyecto de reforma al Código Penal sancionado en primera lectura por el Senado la semana pasada, el cual no contempla las tres causales del aborto.



Las causales consisten en permitir el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre; sea producto de una violación o incesto; o haya defecto congénito.

El catedrático explicó que el mencionado artículo indica que “la vida se protege desde la concepción hasta la muerte”, aspecto que no siempre existió, sino que fue incorporado en la Constitución del 2010, ya la del 1966 y las anteriores decían: “se garantiza la inviolabilidad de la vida, no podrá haber torturas (…)”.



En ese sentido, exhorta a que si algunas personas entienden que la Ley Sustantiva no debe tener la frase “desde la concepción hasta la muerte”, pueden, si así lo desean, hacer una reforma constitucional mediante un referéndum para que la ciudadanía decida si quiere variar el artículo.



“Lo que quiero decir es que la democracia no se puede sabotear desde dentro. Usted no puede permitir que un juez, que está por debajo de la Constitución…, porque el día en que los jueces de este país o de cualquier otro estén por encima de la Constitución, cerremos la puerta democrática. Entonces, el juez lo que tiene que decir ahí es ´sí, se protege la vida desde la concepción hasta la muerte´”, agregó.



Advirtió que si se empiezan a hacer cambios contrarios a la Constitución, la República Dominicana podría ser llevada a una dictadura y los gobernantes al poder omnímodo. Cosas que el país no quiere.



“Yo creo que aquí hay que poner la cosa clara, terminen de aprobar el bendito código penal y ajusten lo que ustedes tengan que ajustar, y sometan, háganse grandes en este país, ¿Por qué a este pueblo no le dan la oportunidad de que un referéndum se pronuncie sobre cuatro o cinco problemas fundamentales de sociedad? Sométanlo a eso, a que el pueblo decida”, puntualizó.



En el Congreso Nacional hay un proyecto de ley –Ley Especial- que trata las tres causales del aborto, el cual no ha prosperado. La pieza la elaboró el diputado de Fuerza del Pueblo (FP) Rubén Maldonado con el propósito de que el controversial tema quede fuera de la reforma al Código Penal, a fin de que sea sancionado.



Voto obligatoria



El extitular del Tribunal Constitucional entiende que la propuesta de voto obligatorio en el país es “un abuso” a la Carta Magna, que indica en su artículo 208: “El voto es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.



De acuerdo a Ray Guevara votar es un derecho y un deber, no una obligación, ya que los derechos se ejercen o no, pero el obligar a una persona a ejercer o no un derecho, no es derecho, “pero este artículo lo dice de manera muy clara: ´nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio”´.



“Tú puedes establecer el voto obligatorio cuando tú cambias la estructura de la soberanía. Mientras la soberanía sea del pueblo, el voto es libre”, opinó.



Considera que la votación obligatoria no debe ser el mecanismo a utilizar para bajar los niveles de abstención electoral, como creen quienes promueven esa modalidad. Para el exlegislador, las compras de cédulas y demás ilícitos que hacen los partidos en las elecciones “es lo que desalienta a la gente” para no ir a las urnas.



“No es ahora que tú le vas a decir a la gente ´tú tienes que votar obligado´, ¿pero quién ha visto eso, señores? Si yo tengo derecho a la libre expresión del pensamiento, yo hablo si quiero, si me da la gana, ¿cómo me van a obligar a hablar o a no hablar? Entonces, yo estoy oyendo cosas que son bien intencionadas, unas son producto quizás de desconocimiento de las cosas, otras son el producto del deseo de cambio a como dé lugar”, concluyó el funcionario en Despierta con CDN.

Tiene dos décadas en el Congreso Nacional

Las causales del aborto y discriminación por orientación sexual han sido el “talón de Aquiles” en los últimos años para evacuar el proyecto de reforma al Código Penal, el cual tiene dos décadas en debates en el Congreso.



Ante la aprobación de la pieza en primera lectura en el Senado sin la inclusión de las tres causales y de no ser leída en la sesión ni puesta en agenda con antelación, los diputados Magda Rodríguez y José Horacio Rodríguez informaron el pasado jueves que sometieron otra proyecto de Código Penal que contiene las tres causales y otras nuevas penalidades.



Ese mismo día, decenas de feministas protestaron frente al Congreso Nacional en rechazo a la aprobación del texto legislativo por dejar fuera el controversial tema. Los dos legisladores se sumaron a las voces de las activistas, espacio que aprovecharon para hacer el anuncio del nuevo proyecto.