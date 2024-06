La Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria aprobó la no objeción al proceso de licitación que realizará el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) para la terminación del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra.



Durante una reunión encabezada por el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, y el presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, Jorge Subero Isa, se presentó el informe del subcomité técnico.



Este informe, en el que participaron más de 20 técnicos de las cinco universidades, además de los técnicos del Mived, contó con el consenso en más de un 91% de todos los puntos tratados en torno a la terminación del recinto penitenciario.



El magistrado Subero Isa resaltó que la Comisión de Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, designada por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto 186-24, haya acogido las sugerencias de la subcomisión técnica que integran las universidades antes mencionadas.



“Yo me siento sumamente satisfecho de haber contribuido con el país, agradezco el respaldo y el arduo trabajo realizado por la subcomisión técnica, muchas horas de trabajo, de la comprensión del ministro Carlos Bonilla, así como su equipo técnico que fue determinante en esto”, recalcó.



Por su parte, el ministro Carlos Bonilla dijo que en los próximos días el Mived estará subiendo al portal de Compras y Contrataciones la licitación para la reconstrucción de la obra.



Mientras que Omar Segura, decano de la Facultad de Ingeniería de la UASD y coordinador de la subcomisión técnica, dijo que esta no objeción a la licitación de Las Parras es un paso de avance para que el recinto penitenciario pueda ser puesto en operación.