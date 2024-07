ESCUCHA ESTA NOTICIA

Barahona, RD.- El Consorcio Azucarero Central (CAC) participó el 28 del pasado mes de junio en la apertura de la Jornada de Donación de Sangre que está llevando a cabo el Servicio Regional de Salud (SRS) de la Región Enriquillo, actividad que fue realizada en el área de estacionamiento del Hospital Regional Universitario Jaime Mota de esta ciudad.

El acto de apertura fue convocado para las 10:00 de la mañana, y encabezado por el gerente Regional del SRS, Wilkin M. Fèliz Pérez; por parte del CAC asistió el señor José Antonio García, gerente Administrativo; también participaron Mictor Fernández, alcalde del Municipio de Barahona; y Noelisa Paula, directora de la Cruz Roja; personal del Banco de Sangre y del Hospital.

Diversas informaciones sobre la jornada fueron compartidas en el desarrollo de la actividad, destacando la gran importancia que tiene el poder contribuir a la sociedad donando sangre, lo cual representa una acción humanitaria y un acto de amor que salvan vidas.

Las fechas de vigencia de la jornada es desde el pasado viernes 28 de junio hasta el viernes 5 de julio del presente año, en horario de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en el Banco de Sangre del referido hospital.

Personas interesadas pueden acudir sin previa cita para donar. Una vez más el CAC apoya esta gran iniciativa que se realiza pensando en el bienestar del ser humano, y de toda la región.

Requisitos para ser donantes

Requisitos para ser donantes: Presentar documento de identidad vigente | Tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años | Tener un peso mínimo a 110 libras | Nunca haber tenido enfermedades veneras, del corazón o cáncer | No estar en ayunas | No haber ingerido bebidas alcohólicas durante las 48 horas antes de donar sangre | No haberse hecho tatuajes en los últimos 6 meses | No haber hecho cirugía alguna en los últimos 6 meses | No estar embarazada, ni amamantando | No ser diabético | No tener enfermedades virales.