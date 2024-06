El abogado penalista Manuel Sierra (Manny) calificó como un acto de corrupción los acuerdos a los que ha llegado el Ministerio Público en el denominado Caso Calamar con el empresario Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y Fernando Crisóstomo.



“Eso no es más que un acto de prevaricación. Porque si pecaminoso es lo que ellos han estado denunciando y percibiendo, mucho más pecaminoso es que esa gente, consciente de lo que están haciendo, se esté prestando a hacer lo que la ley ni siquiera le permite”. Indicó que jamás la Procuraduría y la Dirección de Persecución de la Corrupción debieron premiar con un acto de impunidad a implicados en el caso Calamar.



Dijio que esos contratos no entra en lo que establece el artículo 370 del Código Procesal Penal, no entra en el artículo 34 del Código Procesal Penal y tampoco entran en el artículo 183 del Código Procesal Penal, que es algún nivel de facilidad que tiene el Ministerio Público para negociar, pero apegado al principio tribunal y es lo que no está ocurriendo.