SANTIAGO.- El Movimiento el “Cambio Continúa» reconoció a Radhamés García González y Manuel Conde Cabrera, por su destacada participación en el proceso electoral que resultó con el triunfo del presidente Luis Abinader, así como de las autoridades municipales y congresionales del PRM.

El evento, que tuvo lugar en las instalaciones de Eventos Sociales en La Rosaleda de Santiago de los Caballeros, contó con la presencia de más de 200 invitados, entre ellos académicos, líderes comunitarios, políticos, y activistas sociales y culturales.

El acto de reconocimiento inició con la bienvenida de Carlos Manuel Estrella, seguida de una invocación a cargo de Marcia Rodríguez. Asimismo, también contó con discursos motivadores, incluyendo una intervención de Bernardo Inoa, presidente del movimiento, quien destacó la importancia estratégica de los homenajeados en la campaña electoral.

Radhamés García fue elogiado por su habilidad de enlazar con la sociedad civil y coordinar eventos significativos, mientras que el doctor Manuel Conde fue destacado por su rol crucial como comunicador en el más importante medio radial del país, su trabajo en educación y estrategias de comunicación, así como por su habilidad para motivar a sectores no vinculados a la política partidaria.

Se subrayó también la confianza depositada en él por el presidente Abinader, al designarlo como su representante ante la Junta Central Electoral y su colaboración con los delegados del partido ante la misma.

Durante su discurso de agradecimiento, Manuel Conde expresó: «Todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, ya sea en el ámbito profesional, académico o comunitario, lo he llevado a cabo con entrega y amor. Lo he hecho por el simple placer de ver germinar la amistad, el desarrollo personal de mis alumnos, mis compañeros de partido o trabajo, mis amigos, y con ello, contribuir un poquito a la edificación de un mundo mejor.» Asimismo, felicitó a Radhamés García González, resaltando su integridad y dedicación al servicio público.

La noche culminó con palabras de agradecimiento de los homenajeados, quienes reafirmaron su compromiso con el progreso y desarrollo del país.

«Nuestro camino puede estar lleno de desafíos, pero es a través de la unidad y el esfuerzo conjunto que superaremos cualquier obstáculo y alcanzaremos nuestras metas”, resaltó Manuel Conde.

El evento, clausurado con un brindis, no solo celebró los logros individuales de García y Conde, sino que también sirvió como una reafirmación del compromiso colectivo del movimiento hacia el progreso y el bienestar de la República Dominicana.