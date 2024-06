La defensa del pastor Johan Manuel Castillo Ortega, acusado de agresión sexual en contra de varias menores de edad, presentará hoy ante el tribunal los presupuestos (documentos) necesarios para que la jueza le dicte una medida cautelar que no sea la prisión preventiva.



Los abogados del acusado solicitaron ayer a la jueza Raisa Matos de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que aplazara la audiencia de solicitud de coerción a los fines de que ellos pudieran conseguir “presupuestos reales” de su cliente, como acta de matrimonio, actas de nacimiento de sus hijas, certificados médicos, carnet, cédulas, entre otros.



La magistrada acogió la solicitud y pautó para hoy a las 12:00 del mediodía la audiencia de medida de coerción.



Con estos documentos la defensa de Castillo Ortega demostraría que él tiene suficiente arraigo y que no se va a apartar del proceso judicial si el tribunal decide dictarle una medida que no sea la prisión preventiva.



El abogado Jean Carlos Rojas dijo que ya ellos (defensa) tienen pleno conocimiento del expediente del acusado, debido a que ya existe una acusación con las primeras denuncias, pero ahora la jueza les dio tiempo para conseguir los “presupuestos reales”.



Por otro lado, una de las abogadas querellantes, Iris Castillo, sostuvo que la audiencia de solicitud de medida de coerción del pastor Johan Manuel Castillo Ortega fue aplazada debido a una táctica dilatoria por parte de la defensa del acusado de agresión sexual.



Este lunes será la tercera ocasión que la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste intentará conocer la solicitud de medida.



Castillo Ortega, de la Iglesia Libre de Los Alcarrizos, fue detenido el pasado 6 de junio por supuestamente abusar de dos hermanas, de 13 y 17 años, en el sótano de la congregación.



A pesar de que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, el tribunal le impuso una garantía económica de 50 mil pesos y presentación periódica. Ahora el pastor volvió a ser apresado por tres nuevas denuncias.

Relatos de las tres últimas denuncias contra pastor

El primer relato de una de las víctimas de 12 años precisa que, cuando ella tenía ocho años, el pastor la agredía sexualmente, al tocarla con sus manos en su parte intima.



La segunda víctima, que actualmente tiene 17 años, señaló que Castillo Ortega aprovechaba para tocar sus partes íntimas en los pasillos de la iglesia donde no hay cámaras que pudieran captar.



En tanto que Doraliza Suero Farías, que actualmente es mayor de edad, denunció que cuando tenía siete años, este la acosaba, y que le sacaba su pene a las niñas y se masturbaba.