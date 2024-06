ESCUCHA ESTA NOTICIA

Washington, 25 jun (EFE).- El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, retó al actual mandatario del país, el demócrata Joe Biden, a someterse a una prueba de detección de drogas antes del debate electoral del próximo jueves.



«¿¿Una prueba de drogas para el corrupto Joe Biden??? ¡¡¡Yo también aceptaría una inmediatamente!!!», escribió el magnate neoyorquino, de 78 años, en su red social Truth.



No es la primera vez que Trump sugiere que Biden, de 81 años, acudirá dopado al cara a cara, puesto que en un mítin el sábado en Filadelfia aseguró que el mandatario participará en el debate tras recibir «una inyección en el trasero».



El republicano suele satirizar a Biden por su edad y sus despistes, aunque el propio Trump también comete errores y tiene contradicciones en sus discursos. En una entrevista dijo que Biden no debe ser «subestimado» en el debate.



Biden lleva varios días reunido con su equipo en el retiro presidencial de Camp David, a las afueras de Washington, para prepararse para la cita. Trump ha alternado algunos mítines con reuniones en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, con asesores.



Se espera que el republicano use la inmigración como arma arrojadiza contra Biden y que entre en ataques personales hacia el presidente.



El demócrata planea retratar a Trump como un delincuente convicto, por su condena en un tribunal de Nueva York por falsificación de documentos comerciales, y como un peligro para la democracia por el asalto al Capitolio de 2021.



El debate se celebrará de forma inusualmente temprana, dado que las campañas todavía no han arrancado formalmente, y durante el cara a cara solo estará encendido el micrófono del candidato que tenga el turno de palabra para evitar interrupciones.