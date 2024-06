Tres razones por las que hay que ver el debate Biden-Trump

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Algunos pueden dudar de que haya tanto en juego en el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, que tendrá lugar este jueves en la noche (9:00 pm) en los estudios de Atlanta de CNN, quien transmitirá (junto a MAX y Univisión, para el público hispanohablante). Es de recordar que, el de hoy, será el primero de dos debates televisados: el segundo será organizado por ABC y tendrá lugar el venidero 10 de septiembre.

Le recomendamos leer Las reglas para el primer debate presidencial entre Biden y Trump

Ambos candidatos ya son muy conocidos por el electorado. Ya debatieron dos veces en 2020 y, dado el momento inusual del primer debate de este año -que se produce antes de las convenciones de los principales partidos en lugar de después, como había sido habitual hasta ahora-, cualquier impacto que tenga el evento en las impresiones de los votantes podría desvanecerse mucho antes del día de las elecciones internas de cada partido.

No obstante, eso no quiere decir que este primer encuentro no revista puntos de interés. Específicamente, hay (al menos) tres razones para sospechar que la inminente revancha entre Trump y Biden podría ser uno de los raros debates con un impacto significativo, principalmente en lo que se refiere a la percepción sobre cada candidato.

Razón 1: La carrera está muy reñida

Al momento de escribir este artículo, en el promedio de encuestas de FiveThirtyEight, Biden aventaja a Trump por un margen de 40,8 por ciento a 40,7 por ciento, un empate estadístico.

Las encuestas en Michigan, Pensilvania y Wisconsin (los tres estados más disputados, que en conjunto podrían determinar el vencedor del Colegio Electoral) son igualmente ajustadas. En el promedio de encuestas de RealClearPolitics, Trump aventaja a Biden en Michigan por un 0,2 por ciento, mientras que lo supera en Pensilvania por un 2,8 por ciento. Mientras tanto, en Wisconsin los dos candidatos están empatados.

En este contexto, un acontecimiento que cambie las percepciones de una pequeña porción del electorado podría tener importancia.

Razón 2: La percepción sobre Biden

En encuestas recientes, Biden ha obtenido resultados significativamente peores que los candidatos de su partido que no obtuvieron votos favorables. Esto sugiere que los atributos personales de Biden, a diferencia de sus posiciones políticas, están llevando a algunos votantes independientes a retener su apoyo.

La avanzada edad del presidente (tendría 82 años en su segunda toma de posesión) parece ser uno de esos atributos. En una encuesta de ABC News de febrero, el 86 por ciento de los votantes dijo que Biden era demasiado mayor para cumplir otro mandato. Esto coincide en líneas generales con las conclusiones de otros encuestadores sobre el tema.

Le recomendamos leer Trump y Biden llegan a su primer debate empatados en las encuestas

Pero el Estado de la Unión atrae a una audiencia mucho menor que los debates de las elecciones generales: el discurso de Biden atrajo a 32 millones de espectadores, mientras que su primer debate con Trump en 2020 atrajo a 73 millones. Más importante aún, responder extemporáneamente a preguntas y ataques en forma de fragmentos claros y concisos aptos para recortar es una tarea mucho más exigente desde el punto de vista cognitivo que recitar un discurso escrito previamente.

Esto no quiere decir que la capacidad de un candidato para navegar hábilmente en un debate televisado sea un buen indicador de su capacidad para desempeñarse como presidente. Las habilidades necesarias para guiar la legislación a través del Congreso o negociar alianzas internacionales y las requeridas para distribuir temas de conversación bien calibrados en tandas de 90 segundos no necesariamente se superponen. Biden nunca ha sido un político especialmente elocuente. Pero ha demostrado ser eficaz a la hora de promulgar legislación bipartidista y orquestar la cooperación internacional en la guerra en Ucrania.

Sin embargo, si Biden balbuceara, se equivocara repetidamente, divagara o proyectara de alguna otra manera un aura de senescencia durante el debate del jueves por la noche, muy probablemente reforzaría la sensación del público de que a un octogenario no se le debería dar un contrato para cuatro años más en la Casa Blanca. Y si, por el contrario, lograra un desempeño al menos elocuente, podría aliviar las preocupaciones de los votantes indecisos sobre su bienestar cognitivo y avergonzar a los expertos republicanos que lo han estado acusando falsamente de senilidad.

Razón 3: La «Revancha» de Trump

Desde las elecciones de 2020, Donald Trump fomentó una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos, lo declararon civilmente responsable de abuso sexual, acusado de una amplia gama de cargos penales y declarado culpable de 34 delitos graves. Y, sin embargo, hoy es más popular entre el público estadounidense que durante gran parte de su presidencia.

Dada esta realidad, es tentador concluir que más o menos nada puede envenenar la imagen de Trump entre los votantes que permanecen de su lado. Si Trump no perdió a su gente con todo ese panorama, ¿cómo podría perderlos con un desempeño menor en el debate?

Sin embargo, no hay que perder la perspectiva. El día en que lo condenaron en un tribunal de Nueva York por falsificar registros comerciales, Trump aventajaba a Biden por 1,7 puntos en el promedio de las encuestas nacionales de FiveThirtyEight. Diez días después, esa ventaja había caído al 1 por ciento.

Le recomendamos leer ¿Podría Trump ser presidente de EEUU si resultara condenado?

Es concebible que otros factores menos notorios erosionaran el apoyo a Trump durante el último mes. De todos modos, es evidente que un segmento potencialmente decisivo de votantes carece de lealtades firmes hacia cualquiera de los candidatos y es propenso a cambiar sus preferencias en respuesta a eventos noticiosos importantes.

Y el debate de esta semana será uno de los acontecimientos políticos más importantes del año hasta el momento. Todas las cadenas principales transmitirán la revancha de Biden y Trump, y los medios de comunicación pasarán días repasando sus momentos más memorables.