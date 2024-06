ESCUCHA ESTA NOTICIA

El primer ministro Gary Conille instaló al nuevo director general interino de la Policía Nacional Haitiana (PNH), Rameau Normil, este viernes 21 de junio de 2024, en la dirección general de la PNH, en Clercine. La ceremonia de toma de posesión se llevó a cabo en presencia del Presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Edgard Leblanc Fils, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Carlos Hercule, el Director General saliente, Frantz Elbé, y miembros del cuerpo diplomático. .

De acuerdo con el periódico Le Novellise, en su discurso para la ocasión, el nuevo comandante en jefe de la PNH dijo haber aprendido de su primer paso al frente de la institución policial y prometió desmantelar las bandas armadas. “La historia me lleva una vez más al frente de la institución policial a la que he dedicado toda mi vida. He aprendido mucho del pasado y soy muy consciente de la excepcionalidad de las condiciones actuales. Se trata de devolver a toda una población la esperanza más preciosa: la de volver a vivir en completa paz y que el país pueda volver a ser un territorio habitable, en todos sus rincones. La fuerza de la ley reducirá silenciosamente la arrogancia y el terror de las bandas armadas y criminales. Serán neutralizados y desmantelados”, aseguró Rameau Normil.

Además, el director general interino de la PNH prometió mejorar las condiciones laborales de los agentes de policía que a menudo mueren en circunstancias lamentables. “La policía encontrará el apoyo que merece. Los miembros del CPT y el Primer Ministro acordaron apoyar a la PNH. La PNH encontrará muchas maneras de hacer su trabajo. Mejorar las vidas y las condiciones de trabajo de los agentes de policía será una de nuestras prioridades”, prometió Normil, rindiendo homenaje a la memoria de los agentes de policía y otros miembros de la sociedad civil que han sido víctimas de la violencia de las bandas armadas.

“La dirección y los objetivos que se me han prescrito para el restablecimiento del orden público y la seguridad pública serán mi principal brújula. Sabemos que es el momento de actuar. Policías, sólo la unidad y el espíritu de cuerpo nos ayudarán a ganar esta batalla que libran los delincuentes contra la población y contra la institución policial. Somos titulares del ejercicio de la violencia legal y legítima. Hoy recuperamos el monopolio”, proclamó.

Al participar en la ceremonia, el Primer Ministro Gary Conille recordó al nuevo director general su misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En su calidad de jefe del Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN), Conille aseguró al jefe de la PNH su apoyo para cumplir su misión.

“Señor Director General, su misión es hacer de la PNH lo que debe ser, esta fuerza capaz de garantizar la seguridad de todos los haitianos. Se trata esencialmente de recuperar la confianza, combatir la violencia, encontrar soluciones urgentes para que se restablezca un clima de paz en el país. El país ahora tiene sus ojos puestos en nosotros, señor Director General. El gobierno y yo les proporcionamos todos los materiales necesarios para apoyarlos en su trabajo. Tenga la seguridad de contar con mi plena colaboración en el desempeño de su tarea”, aseguró el Sr. Conille.

Por su parte, el presidente del CPT, Edgard Leblanc Fils, ve en el nombramiento de Rameau Normil una “nueva vida” para la PNH. Invita al nuevo Director General a mostrar flexibilidad y firmeza en su trabajo y a tomar medidas para limitar las bandas armadas.

“Hoy, la toma de posesión del nuevo director general interino tiene como objetivo dar nueva vida a la PNH para garantizar la seguridad de la población de la capital y de ciertas ciudades de provincia obligadas por bandas armadas a abandonar sus hogares, sus hogares, sus comunidades, y traer tranquilidad a las calles y a las mentes. Señor Comandante en Jefe de la PNH, liderar es hacer que hombres y mujeres, sean quienes sean, caminen en la dirección correcta. Para lograrlo, debes utilizar flexibilidad y firmeza dependiendo de las circunstancias. Estamos en una situación en la que el fracaso y la capitulación no son una opción. Sepa que será libre en la elección de las diferentes estrategias por las que habrá optado con su personal para llevar la institución policial a sus puertos. A la espera de la llegada de la misión de seguridad multinacional, se les pide que tomen todas las medidas necesarias para limitar las bandas armadas con el fin de ganarse la confianza de la población”, declaró.

Presente en el traspaso de poder, el director general saliente, Frantz Elbé, aprovechó la oportunidad para hacer un balance de su etapa al frente de la PNH marcada por un “contexto difícil”. “Del 21 de octubre de 2021 al 21 de junio de 2024, han pasado exactamente dos años 8 meses desde que ocupé el cargo de DG de la PNH en un contexto donde la situación de seguridad en el país era muy difícil. Pero asumimos nuestro compromiso con espíritu de sacrificio en una lucha por la paz y la seguridad del país. Sin embargo, hemos enfrentado algunos desafíos. Hemos llevado a cabo operaciones de desmantelamiento como la banda Ti Makak en Laboule, Ti Greg en Delmas, Makandal, por nombrar sólo algunas. Durante este período incautamos más de 687 armas. Habíamos aumentado las primas de riesgo para las unidades especializadas. Hemos hecho aumentos salariales. Hemos aumentado el número de personal de la PNH con la graduación de 450 nuevos agentes de policía la semana pasada”, afirmó Elbé, renovando su compromiso de seguir sirviendo a su país respetando la ley y las normas democráticas.

Recordemos que Normil Rameau estuvo por primera vez al frente de la PNH, de agosto de 2019 a noviembre de 2020, en un momento en el que el país estaba marcado por un importante movimiento “peyi lok” y un recrudecimiento del fenómeno de los secuestros. El miércoles 19 de junio de 2024 fue nombrado por segunda vez director general interino de la PNH mediante decreto presidencial publicado en el diario oficial Le Moniteur.