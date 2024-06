ESCUCHA ESTA NOTICIA

Nueva York, 25 jun (EFE).- La exsecretaria de Estado de EE.UU. y otrora candidata presidencial Hillary Clinton escribió este martes en un artículo de opinión para The New York Times que debatir con el expresidente Donald Trump es «una pérdida de tiempo», a tan solo dos días del cara a cara televisivo entre el presidente Joe Biden y el político republicano.



«Es una pérdida de tiempo intentar refutar los argumentos de Trump como en un debate normal. Es casi imposible identificar cuáles son sus argumentos. Comienza con tonterías y luego divaga con nimiedades», esgrime Clinton.



En el texto, señala que ella se ha enfrentado en debates con los dos: con Biden en las primarias presidenciales demócratas de 2008 y con Trump en los comicios presidenciales de 2016.



La también ex primera dama señaló que en sus tres debates contra el magnate republicano no paró de interrumpirla, en ocasiones con mentiras e insultos.



«Trump puede despotricar y delirar en parte porque quiere evitar dar respuestas directas sobre sus posiciones impopulares, como las restricciones al aborto, las exenciones fiscales a los multimillonarios y la venta de nuestro planeta a las grandes compañías petroleras a cambio de donaciones de campaña», aseguró Hillary Clinton.



No obstante, la demócrata destacó que estas «estratagemas» de Trump «fracasarán si el presidente Biden es tan directo y contundente como lo fue cuando se enfrentó a los abucheadores republicanos en el discurso sobre el estado de la Unión (EE.UU.) en marzo».



Asimismo, resaltó que Biden «tiene los hechos y la verdad de su lado». El debate entre Biden y Trump será emitido el 27 de junio por la cadena CNN.