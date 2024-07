NUEVA YORK.- Cientos de personas asistieron este fin de semana al cuarto “Festival Sabor Dominicano” celebrado en Plaza Quisqueya en el Alto Manhattan.

El festival sirve como plataforma para celebrar y difundir la herencia cultural dominicana, incluyendo su gastronomía, música y tradiciones para que sirvan como un puente que conecte la comunidad, fomenta el desarrollo económico y celebra su diversidad cultural, según se informó.



En el evento, dirigido por Elida Almonte, hablaron el cónsul dominicano en NY, Eligio Jáquez; el viceministro de Agricultura de RD, Euladio Ramírez, en representación del ministro Limber Cruz; Karina Ramos, funcionaria de Turismo en la Gran Manzana habló a nombre del ministro David Collado; y el diputado electo del PRM, Cirilo Moronta, entre otros.

Hubo música variada, la presentación de diversos productos agrícolas por parte del ministerio de Agricultura, un ballet folclórico quisqueyano; como animador estuvieron Frederick Martínez (El Pacha) y Ruberqui Jiménez. El Festival se celebró sábado y domingo, de 10:00 am hasta las 5:00 pm.

Todo se desarrolló en orden, y las personas disfrutaron, aunque en un momento, el encendido de algo ocasionó una discusión acalorada entre dos personas que no desencadenó en violencia por la rápida intervención de un tercero y la presencia de agentes policiales.



El imperceptible incidente ocurrió a pocos metros de la “estación de gasolina” cercana al lugar, pudo observar este reportero.

Dominicanos presentes en la actividad se comentaban el uno al otro que este año la presencia de connacionales fue mucho menor que en años anteriores, desconociéndose las razones. La mayoría de los oficiales electos dominicanos en la urbe no asistieron, además de observarse desorganización en la logística.

Asimismo, las carpetas de negocios no dominicanos instaladas para exhibir y vender sus productos fueron mayor que las de los quisqueyanos y ocuparon sitiales preferenciales.

Este evento, esperado todos los años por los dominicanos en el Alto Manhattan, fue dedicado esta vez a la provincia de Valverde-RD. Estuvo patrocinado por los ministerios de Agricultura, Turismo, Cultura, el consulado dominicano RD-NY; Banreservas; Aeropuerto Internacional de Bávaro (IAB); Ron Barceló; Cerveza República “La Tuya”; Lifestyle Hilidays -Hotels and Resorts-; Café Colao y 21 instituciones más.