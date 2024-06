Durante el panel “Hablemos de investigación educativa: su impacto en la Transformación de la Escuela”, dado por algunos expertos en educación, estos resaltaron que las investigaciones son políticas que se encuentran ausentes de los centros educativos.



En el encuentro que fue realizado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) los especialistas expresaron que las investigaciones se han dejado para las universidades y los institutos superiores y que esto no debería ser de esa manera.



Entre las panelistas se encontraba la directora del Centro Cultural Poveda, Dinorah García Romero, quien afirmó que entre los puntos que se plantean por qué los centros educativos carecen de investigadores se encuentra el hecho de que los docentes le tienen miedo a la investigación.



A este cuestionamiento García Romero respondió “que no es que los docentes le tengan miedo a realizar investigaciones, sino es que no han sido formados, ni acompañados para eso”.



Agregó que las investigaciones no deben ser un aspecto coyuntural, debido a que las instituciones formadoras que sí las realizan suelen convertir las investigaciones en un eje vertebrador de todo el proceso.



Ideice busca fomentar que docentes realicen investigaciones



Estas informaciones fueron ofrecidas durante el 16 aniversario del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), el cual se festejó en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña con la presencia de importantes personalidades del sector. En el acto la directora ejecutiva Ideice, Carmen Caraballo, habló sobre la importancia de la investigación y la evaluación para que escuelas del país respondan con calidad a requerimientos locales y globales en materia de enseñanza y aprendizaje.



Caraballo explicó que la investigación se vuelve indispensable para proporcionar información valiosa sobre temas globales que hoy son fundamentales para el quehacer educativo y que no pueden estar al margen de una buena gestión en los centros.



Entre los temas de mayor relevancia que el Ideice busca que se investiguen desde los centros educativos figuran: “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y su impacto revolucionario; la convivencia, el clima escolar; el rol de la familia, y el ejercicio de la ciudadanía, como detonantes de obstáculos profundos para una buena gestión en las escuelas”.

Qué es y cuáles son las funciones de Ideice

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) es una institución descentralizada, adscrita al Ministerio de Educación, creada el 25 de junio de 2008. Es la primera institución del país, con carácter técnico, que se dedica enteramente, desde su creación, a la evaluación e investigación de la calidad educativa y a la divulgación proactiva de hallazgos para la mejora continua del sistema educativo dominicano.