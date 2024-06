República Dominicana da un paso al frente en la innovación, con la tecnología agropecuaria, al asumir la producción de material de siembra para el cultivo de piña, a través del Laboratorio de Micropropagación de Plantas In Vitro Biovega.



En ese contexto, en el día de ayer, el director de Biovega, Carlos Viloria, entregó a Coopisar 4,000 hijuelos de piña, ésta es la primera vez que se produce este material de siembra de manera in vitro en la República Dominicana.



Viloria dijo que, con el suministro del material a Coopisar, se culmina con la primera etapa, y que en los próximos dos meses se entregarán unos 6,000 hijuelos más, que ya están en invernadero aclimatándose, lo que marca un hito en la historia de la República Dominicana, ya que dicho material generalmente es importado desde Costa Rica. “Biovega se coronó y se llenó de gloria al hacer realidad la entrega de los 4,000 hijuelos de piña, multiplicados de manera in vitro en nuestros laboratorios”, aseguró.