Defendió la reforma constitucional y advirtió que debe limitarse a los artículos que han sido señalados

La titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, defendió la política de transparencia del gobierno del presidente Luis Abinader al considerar que es el esfuerzo más serio que se ha hecho en la administración pública por fortalecer la ética y combatir la corrupción.



“Yo quiero conocer los casos, pero nadie, a nadie que se le hayan presentado las pruebas de que se hayan cometido actos de corrupción permanece en el Gobierno, algunos porque se han ido o porque han preferido hacer de su caso un caso más privado que una carga del Estado, pero el que se fue ni siquiera esperó que le dijeran que se fuera”, subrayó.



“Hay un clima que hace un poco insoportable la convivencia con el pasado. Este gobierno desde el principio, te puedo decir que intervinimos 226 casos en el Estado y se salieron; 222 solamente fueron cancelados por duplicidad del cargo, de esos, 57 funcionarios perdieron la posición en diferentes etapas del Gobierno”, apuntó la funcionaria.



Fue insistente en que se deben presentar los casos y reconoció que siempre pueden aparecer.



“Yo me pregunto cuáles son los casos específicos, los nombres y los apellidos, la cédula; este gobierno los ha sacado de la administración, y los puedo dar si me los piden, no digo que no haya, van a aparecer siempre; la corrupción es un delito inteligentísimo que se construye borrando los pasos, y además que hay presión alrededor de los que no queremos que se siga repitiendo”, expresó.



“Para ver si podemos aclarar que, a pesar de todo, somos el esfuerzo más serio por el cumplimiento de las normas; yo no sé cuáles son los mismos funcionarios que están haciendo lo de antes y se quedan aquí”, apuntó Ortiz Bosch.



“El poder no es un antojo, es una circunstancia que se abre, se aprovecha en la dirección correcta o se pierde el turno, y yo estoy del lado de Luis Abinader porque creo que ese es el turno que tiene la gente que cree en transformaciones, en igualdad, en derecho y en democracia, entonces ese es el camino”, expresó.



Sostuvo que las evaluaciones positivas que hay en el mundo sobre la República Dominicana no las hace el Gobierno, sino que son organismos internacionales que hacen los reportes.



“Yo creo que el país cambió y que las fuerzas del pasado a pesar de que el mundo se ponga cada vez más conservador, será más inteligente y buscará salidas estables”, expuso Ortiz Bosch.



La funcionaria expuso sus puntos de vista en la entrevista del Almuerzo Semanal de Multimedios de elCaribe y CDN. El encuentro estuvo encabezado por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez y por la directora de CDN, Alba Nely Familia e integrado por los comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes, Katherine Hernández y Federico Jovine.

Katherine Hernández, Nelson Rodríguez, Alba Nelly Familia, Milagros Ortiz Bosch, Félix García, Yanessi Espinal, Federico Jovine y Julissa Céspedes.

“País necesita credibilidad interna”



Sobre la propuesta de reforma constitucional que ha hecho el presidente Abinader, dijo que es una reforma necesaria que debe limitarse a lo que se ha establecido que se hará.



“Tenemos que saber que un país necesita vivir un clima de credibilidad interna; ya no podemos seguir sin esa fuerza de credibilidad ética, ese valor que el país necesita”, puntualizó.



“El presidente no debe ni va a hacerlo extender (la reelección) más allá de lo que es prudente para él”.

“Este país necesita desmontar dos grandes mentiras con las que hemos hecho la democracia. La gran mentira del mundo es que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y tiene que ver con Juan Bosch, y mire qué respeto a Juan Bosch; se ve todo, todo se ve, y con esa noción nos han dicho que la política es eso, la política no es eso, todo se ve, se calla lo que no se quiere que se vea, y lo sé porque estaba ahí; la otra mentira que se ha repetido es que una cosa es con guitarra y otra es con violín. No, hay quienes siempre van a sacar el violín como les convenga y van a usar la guitarra cuando les convenga”, reflexionó Ortiz Bosch.



Consideró que esas dos frases que califica como mentiras, han hecho que se asuma la política como cualquier cosa. “La política no es eso, y si hay una cosa que necesitamos es que por primera vez un presidente diga, no voy y no voy, lo necesita el país, lo necesita la credibilidad, lo necesita la confianza, lo necesita la historia”, consideró.



En un contexto en el que se refería a modificar la Constitución para reelegirse, aseguró que tiene buenas relaciones con el expresidente Hipólito Mejía.



“Yo tengo muy buenas relaciones con Hipólito Mejía, y lo hizo y después se arrepintió de haberlo hecho. Ojalá logremos el arrepentimiento de los otros, pero cuanto tiempo hemos perdido yéndonos para el Este a un resort a convencernos de que me dejen pasar a mí que yo tengo más fuerza que tu; este país no merece eso, no lo merece”, insistió.



Al ampliar sobre el tema de la convocatoria de la Asamblea Revisora y de que es soberana, refirió: “Recuerdo que luego de un acuerdo con Peña Gómez (José Francisco) y Balaguer (Joaquín) se inventó otro para tratar 20 o 30 años el cambio que el país estaba demandando; ellos son bloques y tienen sus líderes”. Afirmó que la Asamblea Revisora es soberana y sostuvo que los límites al ejercicio del poder que “hay es un liderazgo diferente, que es el licenciado Luis Abinader Corona”.

“Transparencia no es una palabra”



Cuestionada sobre la sugerencia que hizo recientemente el presidente Abinader para que los funcionarios respondan los requerimientos de información con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, resaltó los esfuerzos por fortalecer la apertura que hace el gobierno de Abinader.



“La transparencia no es una palabra, es un sistema; y ese sistema es vital dentro de las convenciones de lucha contra la corrupción porque si no hay ciudadanos atentos, siguiendo, es lo que al final ayuda a un gobierno a certificar que tiene buena gobernanza, que se entiende con su pueblo”, puntualizó.



Afirmó que cuando el PRM llegó al Gobierno se manejaba la transparencia en 226 instituciones y que no participaban otros poderes del Estado basado en ley que creó los portales de transparencia.



“Había en ese instante, cien instituciones que cubrían el 85%, es decir 105 cumplían, 120 no cumplían; ahora 201 cumplen”, afirmó.



Detalló que ese cumplimiento se cuantifica en que el 90% de las instituciones públicas cumplen entre el cien por ciento y el 90%. “Solamente en este trimestre, hay un 20% que no cumplen y tres son instituciones de otros poderes, por tanto, son 17”, detalló la funcionaria.



Dijo que es saludable que el presidente se esté ocupando del detalle de la información pública.

“Pero a mí me hubiese gustado más mandarle a los 17 que no están cumpliendo la recomendación, el regaño; incluso yo he recomendado que les vayamos descontando una parte del presupuesto a los que no cumplen el presupuesto que no van a ejecutar”, expuso sobre posibles sanciones. Reveló que desde el Ministerio de la Presidencia le solicitaron esos datos (de las instituciones que no cumplen) y que los entregó.



“En este gobierno estamos orgullosos, y el presidente, que tiene tanto respeto por ustedes en la prensa, no contestó quizás como una persona un tanto fresca, como soy yo; le digo, pero si le mandamos a su periódico o su medio quien no cumple, porque inclusiva, no ha sido fácil, porque el poder de cualquier lado, es el silencio; pero me hubiese gustado más llamar la atención a los que no cumplen”, dijo al opinar sobre la reacción de Abinader al acceso a la información.

Valora gestión de Miriam Germán

Sobre la salida de Miriam Germán de la Procuraduría General de la República a partir del próximo 16 de agosto, Milagros Ortiz Bosch sostuvo que en algún momento “tendremos que salir todos de la administración”. “Creo que no fue fácil convencerla, aunque nunca antes ella y el presidente se vieron; creo que ella ha cumplido procesos importantes que van a dejar su huella; esa publicación que hay sobre los acuerdos, deben informar sobre una cosa que le interesa mucho a la República Dominicana y el mundo, el retorno de capitales que salieron del presupuesto por la vía no correcta, es algo que coloca a la República Dominicana en un punto de alza en un momento en que ha llegado a un entendimiento con la justicia española sobre mejorías”, expuso. Sobre Germán dijo: “Solo tengo admiración y respeto por ella y cuando hizo su entrada, fue su libertad y también la decisión del presidente”.

Cargos

No estoy en este cargo porque lo pedí, estoy en este cargo porque se me pidió y se me disignó aquí y tengo compromiso con la ética”.

Educación

El gran problema de la educación está en no haber hecho del 4% lo que había que hacer, y hace tiempo que debimos corregir esas cosas”