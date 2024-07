La República Bolivariana de Venezuela entra a la etapa decisiva de una tortuosa campaña electoral que enfrenta a un presidente Nicolás Maduro que hace todo tipo de tropelías para mantenerse en el poder y una oposición política liderada por María Corina Machado que se ha rearticulado para permanecer en la escena.



Como parte de las iniciativas del oficialismo a pocas semanas de las elecciones que están previstas para el domingo 28 de julio, se cita la puesta en vigencia de una nueva normativa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que entre otras cosas, plantea que los testigos de mesa electoral (delegados) solo pueden sufragar en los colegios y mesas donde están registrados y no donde les toque trabajar. Tal situación puede provocar caos y confusión al punto de limitar la participación electoral.



Formalmente la campaña electoral comienza el próximo jueves 4 de julio y se extiende hasta el jueves 25 de este mes, sin embargo, el laborantismo político está muy activo en las principales ciudades del país. Maduro se ha agenciado el respaldo de personalidades destacadas del quehacer nacional, tratando de contrarrestar la animadversión que tradicionalmente el chavismo ha generado en los sectores elitistas.



Como parte de la estrategia, el candidato reeleccionista ha reprendido públicamente a funcionarios estatales que no exhiben buen desempeño en sus áreas de responsabilidad, a la vez que intenta proyectar una imagen más fresca en la propaganda política, que está dirigida a movilizar a una militancia chavista que no muestra el entusiasmo de antaño, como resultado de las situaciones de crisis socioeconómicas que ha enfrentado y que son responsabilidad de la inadecuada gestión del Gobierno.



Otro factor que ha mellado la imagen unitaria del oficialismo, es la judicialización de figuras claves del chavismo, siendo el caso del exministro de Petróleo y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Tareck El Aissami, acusado de traición a la patria, distracción o apropiación del patrimonio público, entre otros delitos graves.



Curiosamente están sucediendo algunos eventos que llaman la atención: el Gobierno de Maduro anunció que reanudará el diálogo con las autoridades estadounidenses, con vistas al levantamiento de las sanciones que pesan contra el país por aproximadamente 10 años; y la diáspora opositora ha diezmado su discurso y las protestas en ciudades claves donde tiene una importante presencia, como Miami, mientras que personalidades del entretenimiento están retornando a Venezuela a vacacionar y a trabajar, y envían sutilmente el mensaje de que el panorama interno está cambiando favorablemente.



De su lado, los venezolanos de las capas sociales más humildes mantienen un éxodo fluido hacia los Estados Unidos, asfixiados por las penurias y motivados por el deseo de superación.



La precampaña no ha estado exenta de las denuncias de la oposición de supuestas intimidaciones y detenciones de activistas. La voz de alerta la ha dado el candidato presidencial que mejores proyecciones tiene de aglutinar el voto opositor, Edmundo González Urrutia, a quien María Corina Machado le endosó su apoyo tras su inhabilitación como candidata.



Aunque son 9 los candidatos que adversan a Maduro, el único que se proyecta con una destacada popularidad es González Urrutia, impulsado por la Plataforma Unitaria y la imagen de lucha que se ha granjeado María Corina. Dicha coalición despliega una labor proselitista en las comunidades más recónditas del país para dar a conocer sus propuestas, tratando de superar las adversidades logísticas y las limitaciones para desplegar su propaganda política.



Sin lugar a dudas, aunque el chavismo esté creando las condiciones para mantenerse en el poder, se aprecia que por primera vez en décadas enfrenta a un sector opositor que ha demostrado tenacidad y coherencia en su lucha por devolverle la esperanza a los venezolanos que apuestan por un cambio de rumbo de la atropellada realidad política, económica y social que con muchas dificultades han tenido que enfrentar.