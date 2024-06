El G7 hizo que Hipólito Mejía enviara tropas a Irak y ahora nos meten en Ucrania con Luis Abinader. El PRD con Hipólito falló al permitir que al país lo involucren en asuntos que no nos corresponden y ahora hace lo mismo Luis Abinader. ¿Por qué no lo hicieron con el PLD? Hay que reconocer que el PLD tiene técnicos mejor preparados. No pretendo hacer una crítica destructiva al presidente Abinader pero tiene que reconocer debilidades y asesorarse bien para que tenga claro en qué está comprometiendo al país. El G7 lanzó una amenaza diciendo que “ningún país solitario puede encarar los problemas a los que se enfrenta el planeta”, es verdad, se necesita los bloques, pero no en temas bélicos.