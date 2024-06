En días pasados dije que para alcanzar esas grandes metas que el presidente quiere lograr tiene que entender que políticos sin experiencia no pueden dirigir a un empresariado con resultados y éxitos. Y que él debe rodearse de personas exitosas para que colaboren con su experiencia. En esa misma semana Milei estuvo en España, allá dijo que los programas sociales aumentan el gasto público y el déficit fiscal que siempre es financiado. Y no se sale de eso con populismo. Se sale con ahorro y trabajo duro, pero para eso hay que llevar al gobierno personas con experiencia, no políticos que quieren vivir del Estado. Y entender que los empresarios son héroes que sirven al prójimo con bienes de mejor calidad.