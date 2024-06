Del 27 de mayo al 15 de junio visitamos el continente asiático para cumplir con la agenda partidaria internacional. A la cabeza de una delegación de la organización política que me honra presidir visitamos seis provincias de la República Popular China y desarrollamos una agenda en la República Socialista de Vietnam, donde sostuvimos reuniones y encuentros de alto nivel en los ámbitos político-partidario, ministerial, académico, cultural, empresarial y médico.



Estas visitas las desarrollamos como parte de una agenda partidaria sustentada en nuestras tradicionales relaciones con el Partido Comunista de China -PCCh- y el Partido Comunista de Vietnam -PCV- y las ponemos siempre al servicio de la marca país. Por ello, en cada reunión y contacto derivó un resultado que tiende a incrementar y fortalecer los vínculos bilaterales entre ambos países, en el marco de sus relaciones diplomáticas. En la República Popular China nos hicimos acompañar por el embajador de nuestro país Briunny Garabito, como forma de que pueda darse seguimiento a los temas de interés común desde la representación oficial del Estado dominicano.



Al iniciar el periplo en China, el 27 de mayo visitamos la ciudad de Shenzhen, conocida como Zona Económica Especial de China, donde desarrollamos una agenda con los líderes locales del PCCh, que abarcó la presentación de nuestro libro “Del Caribe a los Antípodas” en la Universidad de esta provincia, que se convierte en la tercera Universidad de China donde se presenta esta obra que el pasado año fue traducida al idioma mandarín y presentada en la prestigiosa Universidad Tsinghua de Beijing y en la Universidad de Hunan. Aprovechamos para promover con las autoridades académicas, entre éstas el vice rector, señor Zhang Xueji, y la directora, señora Zeng Sa, las posibilidades de coordinación y acercamiento de intercambio y cooperación bilateral con entidades académicas de República Dominicana.



Merece título aparte la visita a “La ciudad Huawei”, donde apreciamos los servicios, productos y soluciones tecnológicas de esta empresa que incluyen innovaciones en informática, telecomunicaciones, energía, tecnología para vehículos híbridos y eléctricos, comunicación en emergencias, tecnología digital, inteligencia artificial 5G, soluciones de seguridad ciudadana, entre otros.



No podía dejar de visitar la Universidad donde el pasado año tuve el honor de presentar mi libro “Del Caribe a los Antípodas” y expresar nuestro agradecimiento a la señora Chen Taotao, directora del Departamento de Estudios de Latinoamérica, por su colaboración y apoyo durante la actividad.



Para fortalecer los lazos partidarios, nos reunimos con los compañeros Chen Zhou, vicejefe del Departamento Internacional y sra. Wang Nan, subjefe, y coincidimos en la importancia de incrementar los lazos políticos, sociales y culturales entre ambos partidos, países y pueblos. Nos reunimos también con líderes del Partido en la ciudad de Zhangiajei. Otra visita fue la Universidad Agrícola de Hunan, entidad destacada como un centro líder en investigación agrícola, única de su tipo en la provincia de Hunan.



Con el PCCh a nivel provincial nos reunimos con el Vicesecretario General del Comité Provincial de Hunan del Partido, Li Dianxun, acompañado por Wang Xuewu, Gong Zhengwen, Yang Qi y Gao Wenqi, funcionarios con roles claves en el gobierno y las instituciones provinciales y municipales de esta provincia. Abordamos los temas de la apertura del consulado dominicano y los vuelos de conectividad. Li Dianxun destacó el desarrollo significativo de Hunan, con su población de más de 73 millones de habitantes, su crecimiento económico y sus avances en sectores como la agricultura, tecnología y turismo.



Tuvimos la oportunidad de realizar un recorrido nocturno por la Isla Mandarina, lugar donde se le rinde homenaje perpetuo al líder Mao Zedong, con la imponente estatua que conmemora al histórico referente cuando tenía 20 años.



En el Hospital de Hunan me sometí a una revisión médica exhaustiva con el prestigioso equipo médico-científico, obteniendo buenos resultados, lo cual agradecí.



En la República Socialista de Vietnam



El 10 de junio arribamos a la Patria del camarada Ho Chi Minh. Nuestra primera actividad fue visitar el Parque La Paz en Hanoi y depositar ofrenda florar en tributo al profesor Juan Bosch. Luego nos reunimos con el Jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Le Hoai Trung, En el mismo lugar de esta reunión, recordé con emoción que recibí el pasado año la condecoración del gobierno vietnamita que me entregó el propio compañero Hoai Trung, un gesto que guardo con profundo aprecio.



Tuvimos el honor de reunirnos con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vu Hai Ha, quien destacó la valoración positiva de las relaciones entre el Partido Comunista de Vietnam, el MIU y de ambos países, considerándolas en un buen camino. En recorrido por la sede de la Asamblea Nacional, apreciamos un imponente edificio que no solo alberga el poder parlamentario, sino un museo arqueológico con vestigios históricos. La Asamblea Nacional es unicameral y cuenta con medios de comunicación propios, incluido canal de televisión, radio y periódicos. El señor Hai Ha destacó la importancia de compartir visiones y promover el diálogo por la paz global en un momento de transformaciones y cambios en la humanidad. Nos informó que próximamente visitará nuestro país.



Una reunión de alto nivel político con el compañero Luong Cuong, destacado miembro del Buró Político y Miembro Permanente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, abordamos temas relevantes para ambos partidos. En nombre del PCV expresó reconocimiento a nuestros esfuerzos en fomentar y fortalecer las relaciones entre ambos países, destacando el sentido de hermandad que une a ambos pueblos. Nos informó que el PCV está activamente enfocado en implementar las resoluciones de su último congreso, especialmente para superar los desafíos surgidos por la pandemia del Covid-19. Como resultado de esos esfuerzos Vietnam ha logrado estabilidad económica, reducción de la inflación, y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5,05% en primer trimestre de 2024. Además, resaltó los avances significativos en seguridad social, defensa y seguridad nacional, subrayando que estos logros se han alcanzado en un entorno de paz y estabilidad en Vietnam.

Reuniones ministeriales



Sostuvimos reuniones con los ministros Bui Thanh Son, de Relaciones Exteriores, Nguyen Aung Dien, de Industria y Comercio, y Nguyen Van Hung, de Cultura, Deporte y Turismo. Con ellos se destacó la importancia y el compromiso de trabajar por el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.



Visitamos el Museo Ho Chi Minh, una oportunidad significativa para explorar la vida y legado del líder revolucionario Ho Chi Minh. En sesión de trabajo para explorar oportunidades de inversión y cooperación en el sector de telecomunicaciones, con funcionarios del Grupo de Telecomunicaciones de Vietnam, Viettel, el vicepresidente de esta empresa, Dao Xuan Vu, expresó que República Dominicana es un mercado atractivo debido a su estabilidad política, desarrollo económico y reiteraron su interés en entrar al mercado dominicano. . Le aseguramos que República Dominicana es un entorno ideal para la inversión con gran oportunidad para facilitar una asociación mutuamente beneficiosa.



Tuvimos la oportunidad de visitar la sede de VinGroup en Hanói, sosteniendo un encuentro con Nguyen Viet Quang, Vicepresidente y CEO. Esta visita marcó un hito, siendo la primera vez que una delegación dominicana se reúne en las instalaciones de VinGroup. El año pasado tuve la experiencia al visitar la fábrica de automóviles eléctricos VinFast en Ha Long, donde aprecié de primera mano la avanzada tecnología y calidad de los vehículos y su gran proyección a nivel internacional.



También nos reunimos con representantes de PetroVietnam, encabezados por por el Subsecretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam de PetroVietnam, Quang Dung, quien destacó el papel crucial del MIU en promover las relaciones bilaterales a lo largo de más de dos décadas. PetroVietnam ha jugado un papel fundamental en la exploración, explotación y gestión de recursos energéticos en Vietnam, contribuyendo significativamente a la seguridad energética y económica del país. Actualmente, PetroVietnam representa el 9% de las reservas de Vietnam y se enfoca en cinco áreas principales: exploración y explotación, gas e industria, derivados, energía renovable y tecnología de petróleo y gas de alta calidad. Les sugerimos que una delegación de esta empresa visite nuestro país para explorar oportunidades de colaboración en esta área estratégica, especialmente en el sector energético. Además sabemos que expertos han indicado la existencia de yacimientos petroleros en el territorio dominicano. Y esta empresa podría investigar dicha posibilidad.



Por primera vez oímos halar de la empresa FPT y tuvimos la oportunidad de visitar, El Grupo FPT (Financiamiento y Promoción de Tecnología), una de las empresas líderes en tecnología de la información y servicios tecnológicos de Vietnam. El Director de Tecnología, Nguyen Xuan Viet, destacó que FPT fue fundada en 1988 por trece jóvenes científicos con la misión de aplicar la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país.



Los sectores principales de FPT incluyen Tecnología de la Información, Telecomunicaciones y Educación. En Tecnología de la Información, son líderes en el desarrollo de sistemas de información en Vietnam, destacándose en servicios de computación en la nube, inteligencia artificial, blockchain y semiconductores. En Educación, FPT ofrece desde educación infantil hasta nivel universitario, formando especialistas y contribuyendo al desarrollo educativo del país. Reconocemos el potencial de esta empresa para expandirse a nuestro país donde encontrarán un entorno propicio de oportunidades y vínculos estratégicos.



Valoramos unas visitas fructíferas en beneficio de nuestros dos partidos, ambos países y pueblos.