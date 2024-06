ESCUCHA ESTA NOTICIA

En su condición de economista sobresaliente que además posee altos niveles de conocimiento de la realidad nacional e internacional en los aspectos económico, social y político, Andy Dauhajre, en su artículo del pasado lunes, titulado ¿Cuánto debe ganar el presidente? habla con propiedad del tema del salario adecuado para un mandatario en un país como este. De hecho, concluye en que no es suficiente el actual sueldo de 450 mil pesos que percibe el jefe del Estado, en este caso Luis Abinader. Pero son muchos los dominicanos que no entienden o no asimilan el tema, y hasta hay quienes creen que el hecho de que el presidente gane poco, es una virtud del gobernante, porque habla de su austeridad o su poca ambición, y no de una debilidad institucional del sistema. Joaquín Balaguer dijo con orgullo en la década de los 80, que él sobrevivía con un salario de tres mil pesos, y muchos aplaudieron sus declaraciones. Aunque la sociedad ha cambiado mucho desde entonces, el tema del sueldo, no solo del presidente, sino de los funcionarios gubernamentales, sigue siendo poco comprendido. Es por esto que los políticos en el poder hasta miedo le han cogido al tema.



Altos sueldos, baja popularidad



Leonel Fernández comprendió temprano lo difícil que es el tema, y lo sufrió en carne propia, recién llegado a la presidencia. Al encontrar sueldos tan bajos para él como presidente, y para los funcionarios, dispuso un aumento que en el caso suyo llevaba el salario a los 90 mil pesos. Los de los funcionarios, que eran suelditos de entre tres y cinco mil pesos, se llevaron a una escala de entre 50 y 70 mil. La reacción de la población fue tan adversa que Fernández, en una entrevista que le hizo don Osvaldo Santana, entonces director de elCaribe en noviembre del 2011, dijo que fue un error producto de su inexperiencia que pudo haber tenido un alto costo político. “De alguna manera me lo perdonaron, se dieron cuenta que era fruto del desconocimiento y pude salvar la Presidencia de la República. Pero eso pudo haber sido un problema muy grave, empezando una gestión de gobierno”, dijo Fernández.