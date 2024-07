Los aniversarios suelen celebrarse en grande cuando la fecha termina en cinco o en cero. “¿Por qué no en 3?”, me pregunté, pues lo importante es la emoción que se siente al festejar, especialmente si el medio de comunicación, en este caso, representa muchísimo para un servidor. El Semanario Católico Camino cumplirá el próximo 5 de julio 43 años de existencia.



“Hasta que el hombre no construyó la represa, el mar no sabía de la existencia del río y del agua dulce”; así, en el año 1985, comenzaba mi primer artículo en “Camino”, donde van más de 2,000 publicados cada semana, durante 39 años. Ha sido mi escuela en el complicado arte de escribir, lo que por igual hago en el periódico El Caribe desde el año 2005.



Una vez leí que el verdadero periodismo debe ser constructivo. Eso, en esencia, es “Camino”. Este tiempo es una muestra de perseverancia, una palabra que siempre estaba en el vocabulario del padre Ramón Dubert, un extraordinario jesuita que por casi 20 años lo dirigió.



Recuerdo que en varias ocasiones se refirió a la perseverancia en un discurso en Santo Domingo en el año 1995, cuando “Camino”, por la calidad de sus editoriales, recibió el “Premio Nacional a la Excelencia del Periodismo Dominicano”.



“Camino”, durante más de 4 décadas, ha llegado ininterrumpidamente a los hogares católicos del país. Nunca ha dejado de salir, incluso en momentos difíciles, cuando hubo escasez de papel o huelgas nacionales. “Saquen el periódico como sea, que no podemos fallar, con esfuerzo superaremos todos los obstáculos”, expresaba Dubert frente a las adversidades.



Dubert inyectó mística en el personal de “Camino”, al igual que su anterior director, el respetable y recordado monseñor Vinicio Disla. Incluso, muchos de los que laboran en “Camino” lo hacen voluntariamente y los que trabajan con horario están más por amor que por remuneración.



“Camino” es un periódico dinámico, moderno y, sobre todo, dirigido a la feligresía católica, donde se reseñan las principales noticias y eventos de la Iglesia a nivel mundial y nacional, que guía a nuestro pueblo por el sendero de las valiosas enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. “Camino” cuenta con los auspicios y el apoyo de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Los laicos tienen una considerable participación como columnistas.



Luego de la partida de Dubert, es dirigido por Apolinar Ramos, excelente profesional, honesto, periodista de corazón y exitosa trayectoria, símbolo de responsabilidad, persona comprometida con el bien común, admirado por todos. Me siento hijo de “Camino”, por ello este 43 aniversario lo celebro con alma, corazón y vida. ¡“Camino”, felicidades por ser un periódico constructivo y que hace honor a la perseverancia!