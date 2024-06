Giovanni Sartori establece que existen tres ángulos de la democracia que han sido postulados por diversos autores entre el siglo XIX y el siglo XX.



El primero, el más mencionado, es la democracia política. Cuando se habla de democracia “a secas” es a ese aspecto al que nos referimos usualmente. Incluso la etimología del término, poder del pueblo, es referido a la cuestión política, desde el pensamiento griego clásico.



El otro aspecto es la democracia social, que comenzó a ser analizado por Tocqueville y James Bryce. Es el reconocimiento de la igualdad de todos en sociedad, no solo en el plano político. El Estado de derecho recoge precisamente los dos niveles mencionados.



Y por último la democracia económica, que aparece en la obra de Sidney y Beatrice Webb, que demanda la democratización de toda la estructura económica. Por supuesto es el nivel que más debate genera, debido a que enfrenta principios muy caros para el liberalismo como la propiedad privada, y del otro lado, los regímenes marxistas se consideran democráticos a nivel económico, pero no a nivel político.



Hoy día la expansión de la extrema derecha en Europa y América pone en cuestión la democracia y la acorrala en todos sus niveles. Liderazgos agresivos pretenden barrer con toda la cultura democrática y poner en jaque el Estado de Derecho. Es la expresión del colapso generado por el neoliberalismo en la calidad de vida de las clases medias y el mayor empobrecimiento de los sectores de menos ingresos.



La República Dominicana a nivel político ha logrado mantener una buena salud democrática en procesos electorales (siempre perfectibles). La extrema derecha en sus partidos políticos sigue reducida minúsculamente, aunque sus discursos -sobre todo la misoginia y el racismo- tienen mucho eco en los medios de comunicación.



A nivel económico hay consenso de que el crecimiento de la economía del país no ha beneficiado a la mayoría de la población y por lo visto muchos se suman hoy a buscar soluciones reformistas a ese grave problema.