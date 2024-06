Santo Domingo.- El artista dominicano Samuel Priego anunció la puesta en escena de su exhibición “Extravagario” en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo con un evento especial el pasado 13 de junio en el que estuvieron presentes invitados del gremio artístico y personalidades de la prensa.

Ronald Gómez Nin, Patricia Gutierrez de Michélen y Amaury Sánchez

“Extravagario”, cuyo nombre refleja el interés humano por inventar cosas nuevas y transformar la cotidianidad, es un íntimo reflejo de las complejidades humanas. En su trabajo, Samuel Priego explora el comportamiento y cómo se relacionan las sociedades actuales, con un enfoque en las fabulaciones y lo desconocido de nuestro plano existencial.

Rosa Plaza y Antonio Pérez-Hernández

“Siempre me he interesado por el comportamiento humano, observándolo desde mi burbuja, lo que me permite entenderme a mí mismo. Los misterios del amor, la soledad, el ocio y la propia existencia juegan un papel muy importante en esta serie”, indicó Priego.

Asimismo, afirmó que su obra documenta el día a día de los ciudadanos en un mundo cambiante y tecnológicamente avanzado, «sin dejar de mostrar nuestras raíces».

Esta serie posee una estética dirigida a la búsqueda de la perfección digital, sin dejar de mostrar la belleza de las imperfecciones humanas.

Annabel Dantes, Jeannette Ruíz e Ileana Bencosme

Samuel priego

Luego de cuatro años de trabajo en esta serie pictográfica y escultórica de carácter existencialista, Samuel Priego presenta más de 30 obras pictóricas y una escultura como eje central. La curaduría estuvo a cargo de María del Carmen Ossaye y la museografía de Luis Tejada y Nelson Ceballos.

En su trayecto, Samuel Priego posee una productiva carrera artística que le ha convertido en merecedor de numerosos reconocimientos.

Francina Acosta, Arla Nesrala y Nadim Bezi

Sus obras han sido seleccionadas en bienales de artes visuales y forman parte de la colección de la Dirección General de Aduanas y del Museo Zuzeum en Riga, Letonia.

La serie “Extravagario” es una oportunidad única para conocer de cerca la visión y el proceso creativo del artista Samuel Priego. Esta muestra estará abierta hasta el 30 de julio de 2024, en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo.