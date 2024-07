En el marco de su constante innovación y compromiso con la excelencia, Marmotech realizó la reinauguración de los espacios más esenciales del hogar: cocinas y closets.



“Mantener nuestros espacios a la vanguardia es nuestra prioridad. Logramos traerles los mejores materiales para que hagan realidad sus diseños, con un portafolio completo que se adapta al presupuesto de cada proyecto”, afirmó Altagracia Isa, directora Comercial y de Marcas de la empresa durante el evento titulado “A Feast for the Senses”.



Explicó que Marmotech ha sido un pilar en la industria del diseño y la construcción, por lo que sus marcas representan lo mejor en diseño y funcionalidad a nivel nacional e internacional.



“Cada cocina y closet ha sido diseñado para permitir una interacción directa, destacando los detalles y terminaciones modulares que posicionan a Marmotech la opción preferida en el mercado”, enfatizó Isa, y dijo que a través de “A Feast for the Senses”, la marca invita a descubrir cómo Marmotech transforma cada momento en el hogar en algo inolvidable.

Diala Cornielle e Yvelisse Hahn. Jorge Isa, Stephanie Anglada y Claudio Marra.