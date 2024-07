Inmotion, Google e Ingram Micro Inc. realizan de After Work “La Innovación al Servicio de tu Empresa” en Santo Domingo

Santo Domingo, RD.- Inmotion empresa líder en soluciones tecnológicas, Partner Premier de Google realiza con éxito el evento «La Innovación al servicio de tu empresa» con ChromeOS”, reuniendo a expertos en tecnología educativa y empresarial de Google e Ingram Micro Inc. Presentando cómo ChromeOS puede ayudar a las empresas a mejorar su productividad, eficiencia y seguridad.

Durante el evento los asistentes pudieron percibir diversos análisis realizados por los expertos, lo que les permitió percibir las ventajas de usar ChromeOS para las empresas, puntualizando su seguridad; siendo este uno de los sistemas operativos más seguros del mercado.

ChromeOS está basado en la arquitectura de seguridad de código abierto de Google, que lo protege contra virus, malware y otras amenazas en línea.

Aida Taveras, CEO de Inmotion, expresó su agradecimiento a Ingram Micro Inc. por confiar en Inmotion como revendedor y socio implementador de ChromeOS y resaltó la importancia de esta alianza estratégica para el desarrollo y crecimiento en el uso de tecnologías innovadoras en la República Dominicana.

Steven Rivera de Ingram Micro Inc. reafirmó su compromiso de seguir solidificando su sociedad para ofrecer el mejor servicio a los clientes en el Caribe.

El panel de expertos estuvo compuesto por Fernanda Monte de Oca, Gerente de Ecosistemas Educativos en Google for Education, Arhur Guedes, Gerente de Comunidad y Distribución de ChromeOS, Ian Pantaleon, Ingeniero de Soluciones de Chrome para Latinoamérica, Steven Rivera, Especialista en Tecnologías Chrome para empresas, educación y gobierno de Ingram Micro Inc. y Jose Roca, Territory Manager de Ingram Micro Inc. para República Dominicana

Además, el evento contó con la presencia, Pyoung Ku Kim, líder técnico de Inmotion y el Sr. Renzo Ticona, Gerente Comercial de Inmotion para Google. Cabe destacar, la asistencia de ejecutivos de los sectores de educación, salud y finanzas, quienes pudieron explorar cómo utilizando ChromeOS puede innovar y optimizar sus operaciones.

SOBRE INMOTION

Inmotion es una empresa con operaciones en República Dominicana, Puerto Rico y México. Es representante de Salesforce y Google, empresas líderes en innovación según Forbes. Inmotion está comprometida con el éxito de sus clientes, colaboradores, socios comerciales, inversionistas y comunidades. Ha guiado a empresas de diversos tamaños e industrias en sus procesos de transformación digital, ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyen al logro de sus objetivos comerciales.

Visite https://inmotion.com.do/ para obtener más información y conéctese con Inmotion en las redes sociales.