Santo Domingo, RD- La reconocida modelo y actriz dominicana Danilka German Lerebours ha anunciado el lanzamiento de su nueva empresa, DG Empowerment Management. Este innovador proyecto está dedicado a preparar a chicas, chicos y señoras que han sufrido rechazo por su color de piel, baja estatura, edad y etnia, respondiendo a una necesidad palpable en el mercado.

La misión de DG Empowerment Management es empoderar y ofrecer oportunidades en el mundo del arte a jóvenes de 4 a 37 años de edad. La empresa busca abrir puertas y crear un entorno inclusivo para aquellos que tradicionalmente han sido marginados en la industria.

Sobre Danilka German Lerebours

Danilka German Lerebours, nacida en la provincia de Elías Piña, es una joven llena de valores, alegre y dinámica, comprometida con sus proyectos. A punto de obtener su licenciatura en Psicología Clínica, Danilka es una modelo profesional y por vocación, habiendo egresado de la Agencia de Modelos Gaviotas Ysabella (NEFER).

Su carrera como modelo es destacada tanto a nivel nacional como internacional. Ha desfilado para algunos de los diseñadores de moda más importantes, incluyendo participaciones en eventos como Top Models of the World 2023 en Egipto, Fashion at the Pool, Miami Swimweek, RD Fashion Week, Dominicana Moda, y muchos más. Entre los diseñadores para los que ha trabajado se encuentran Malcolm Stables, quien pronto estará en el país mostrando su nueva colección, Gianina Azar, Joe Alarcón, Leoner Lirio, Damary Ruvio, y Eddy Rambaldy, entre otros.

Además de su carrera en el modelaje, Danilka se ha formado en el ámbito de la actuación con la gran actriz Lorena Oliva en teatro alternativo. Actualmente, está centrada en el cine, con la meta de conquistar las grandes pantallas del cine dominicano.

DG Empowerment Management

El lanzamiento de DG Empowerment Management es un paso significativo en la carrera de Danilka, mostrando su compromiso con el empoderamiento y la inclusión. Este proyecto no solo aborda la falta de representación en la industria del arte, sino que también ofrece una plataforma para que jóvenes de diversas trasfondos encuentren su lugar y brillen en el mundo del entretenimiento.

Con su experiencia y dedicación, Danilka German Lerebours está decidida a hacer una diferencia real y duradera, empoderando a aquellos que más lo necesitan y creando un cambio positivo en la industria del arte y el entretenimiento.