Se trata de un fenómeno rítmico que sintetiza lo dominicano tanto musicalmente como desde el punto de vista de la danza, y desde hace tiempo ya es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La pregunta no es por gusto. El merengue, Patrimonio Inmaterial de la Unesco, es hoy mucho más explotado y difundido fuera de República Dominicana, casi siempre por artistas extranjeros.



Shakira, Rosalía, Manuel Turizo, Becky G, Karol G, Maluma y Bad Bunny, entre otros, le han metido mano al ritmo, y han llegado a generar millones de reproducciones streaming y, lógicamente, ganancias.



A nivel internacional, Juan Luis Guerra sigue siendo el principal referente. Otros artistas han tenido presencia internacional, sobre todo en Latinoamérica y en mercados puntuales como Colombia, Venezuela, y otros más.



Una cosa es el merengue típico encabezado por la Mick Jagger del Merengue Fefita la Grande, y El Prodigio, y otra el clásico o tradicional.



A agrupaciones y músicos como Lupe Valerio, Rafelito Román, Giovanny Polanco, Krisspy, La India Canela, María Díaz, Raquel Arias, Kerubanda, La Banda Real y otros, después de la pandemia les ha seguido una nueva colada con El Rubio del Acordeón de puntero y Yokaira Martínez, más conocida como La Doncella del Acordeón, Leonela ‘La Dueña del Swing’, La Inquieta Típica, la Barbie del Acordeón, Nelly Swing la Rompeola, entre otras acordeonistas.



Se puede decir que a pesar de no contar con una presencia internacional destacada, el merengue típico tiene su mercado natural en el Cibao, como también la promoción y las fiestas garantizadas todas las semanas.



El merengue de orquesta



En República Dominicana, los líderes merengueros de hoy: Fernando Villalona, Eddy Herrera, Héctor Acosta, Myriam Cruz, Ramón Orlando, Sergio Vargas, Rubby Pérez, Kinito Méndez, Los Hermanos Rosario, Toño Rosario, Wilfrido Vargas, Manny Cruz, Jandy Ventura y El Legado, Jossie Esteban, Bonny Cepeda, siguen presentándose dentro y fuera del país. Unos más que otros. El Jeffrey vuelve por sus fueros a partir del próximo 6 de julio.



El ritmo, que es esencialmente danzario, se aprende a bailar en el resto del mundo. Aún no he escuchado de ningún caso de enseñanza del baile de merengue en la tanda extendida de ningún centro educativo dominicano.



Solo en Madrid hay 65 escuelas que enseñan a bailar merengue, según se encuentran citadas una por una en el sitio godance.com.



Probablemente, existan más escuelas que enseñan a bailar merengue en Japón que en República Dominicana. En 2017 Aplatanaonews publicó una entrevista con Luis Sasaki, cantante y compositor dominico-japonés, que se destaca en ese país asiático por llevar los ritmos caribeños como la bachata y el merengue.



De padre japonés y madre dominicana, Sasaki es muy conocido en Shinjuku Tokyo y demás distritos de la capital japonesa donde se imparten clases de baile.



Durante los últimos tres meses Alexandre Duval habría enseñado a bailar merengue totalmente gratis en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo, coordinado por el Ministerio de Cultura.



En 2019, 427 parejas rompieron el Récord Guinness de baile de merengue, que hasta el momento estaba en manos desde 2013 de… Rusia.



Ahora, desde el punto de vista industrial, todo producto musical está compuesto por varias etapas: composición-producción-grabación-promoción-distribución-venta-promoción-ejecución.



La composición del género que mejor define a los dominicanos, anda ‘semidifusa’ pocos con los temas que en la última década se ha convertido en verdaderos hits. El último de ellos ha sido “Santo Domingo”, de Manny Cruz, que inicialmente fue impulsado por el Ministerio de Turismo y la Alcaldía del Distrito Nacional.



Los 80 y los 90 fueron, a decir de muchos, los años dorados del merengue. Esto no es por gusto. ¿Era acaso la sensibilidad del público? ¿Existía una predisposición favorable a la ‘narrativa’ de entonces del merengue? ¿Eran entonces los arreglos más apegados a la manera de ver la vida del dominicano, de gozársela y de bailarla?



La realidad es que el siglo XXI cambió todo. Y que las nuevas generaciones, nacidas digitales, tienen no sólo otra manera de ver la vida, sino de bailarla y gozarla. Sin embargo, el merengue ha sobrevivido, a pesar de que no siempre los líderes históricos del ritmo han logrado establecer puentes sonoros con la gran masa juvenil apegada al reggaetón y a su hijo más desmadrado: el dembow.



Sobre la calidad de las composiciones de hoy hablamos con expertos. Sus opiniones podrán leerlas en la próxima edición. l (Continuará)