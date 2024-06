A los 12 años lanzó su proyecto @convalerierd con el objetivo de orientar a la población en diversos temas

Mientras sus primitos y amiguitos jugaban, Valerie Díaz, hoy de 17 años, se sentaba al lado de sus abuelos para escuchar sus historias y anécdotas. Su curiosidad y constantes cuestionantes, forjaron una adolescente con un nivel de madurez impresionante.



A su corta edad, ya cuenta con el proyecto @convalerierd en el que crea videos educativos. Además, habla inglés, francés, es locutora y maestra de ceremonias, y con miras a estudiar Comunicación Social, pero enfocada en el área corporativa.



En el 2020, con apenas 12 años, comenzó a grabar sobre la historia que esconden algunas avenidas y calles del país, y su primera referencia fue la George Washington.



“Cuando inicié el proyecto fue increíble todo el apoyo que recibí. Nunca me imaginé que tantas personas me iban a apoyar”, expresó Valerie.



Al crear la página, que hoy cuenta con 134 mil seguidores en Instagram, la dio a conocer entre sus amigos. En ese momento describe que se sentía nerviosa y con mucho miedo. Sin embargo, el apoyo de su mamá, papá, hermanito, compañeros del colegio y amigos, la impulsaron a seguir creando contenidos educativos.



Todo lo relacionado a historia le gusta, incluso, esa es su materia favorita en el colegio. “A medida que fui creciendo me di cuenta de que hay tantas cosas en mi país que nosotros no conocemos, por lo que me dije: este es el momento de que haya una persona que oriente a la juventud, especialmente sobre ese contenido de valor”, narró Valerie.



En sus videos sigue hablando de historias, de cultura, de educación, valores, de la importancia de las instituciones públicas, realiza entrevistas a figuras públicas, entre otros.



Una fundación para ayudar a los jóvenes de escasos recursos



Valerie se encuentra en su último año de colegio, lo que la tiene muy emocionada. Reveló que además de seguir concentrada en sus estudios, le gustaría tener una fundación.



“Quiero apoyar a los jóvenes que no tienen los recursos o que están en estado de vulnerabilidad, para que así puedan estudiar. Hay jóvenes que no tienen los fondos para estar en el colegio o en una universidad, a ellos quiero darles esa oportunidad”, expresó.



Sueña en grande



Para ella, soñar no es un delito, ni es un pecado, es una herramienta de la que nos valemos para imaginarnos lo que queremos en el futuro. “Yo he soñado muchísimo. Le decía a mi mamá: ¿te imaginas que termine siendo una figura grande?”, y ella me respondía: tú verás que te irá muy bien”.



Aprendió de ella que cuando haces algo de corazón, sale bien, porque Dios lo está mirando. “Apoyo no es solamente las personas que están constantemente ahí contigo; es un consejo, un mensaje positivo, un agradecimiento; es cada puerta que me han abierto, la oportunidad de entrevistas para expresarme, y más”, puntualizó.



Lo que más le preocupa



Para Valerie, la educación es la base fundamental de todo, con la que podemos seguir avanzando. “Siento que sin ella no podemos seguir, incluso, la mayoría de los problemas de un país son por falta de educación”.

Apoyo recibido de sus seres queridos

Cuando Valerie llegó a su entrevista a elCaribe estaba compañada de su mamá Ariannys Montero, a quien le agradeció todo el apoyo y orientación que ha tenido en el recorrido de su proyecto. “No hay un minuto en el que mi mamá no esté conmigo. La gente no lo ve en las redes, pero mi mamá siempre está a mi lado. Estar con ella y sentir el apoyo que me ha dado desde el principio se lo agradezco todos los días. La amo; es mi mejor amiga, y ella lo sabe. Es la persona con la que tengo más confianza”, expresó de una forma muy emotiva. Asimismo, Valerie agradeció el apoyo recibido por parte de su papá Manuel Galván, su hermano José Alejandro, y de sus abuelos.

Sobre su fe

“Siempre creo que Dios me va a dar la mano en todos los momentos difíciles. En los días buenos, le doy las gracias; en los malos, le pido ayuda; y cuando hago algo mal, le pido perdón”, dijo Valerie.