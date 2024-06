Cuesta Libros se mantiene a la vanguardia ofreciendo a sus clientes las obras más novedosas de los autores nacionales e internacionales, en esta ocasión, presentando en República Dominicana la obra “El silencio en sus ojos” del autor Armando Lucas Correa, galardonado periodista, autor y editor de múltiples medios a nivel mundial.

El miércoles 19 de junio Cuesta Libros ofrecerá un espacio de firma de autógrafos y conversatorio con el autor para sus clientes y amantes de la lectura en el Foro Pedro Mir en Cuesta Libros 27 de Febrero. En este encuentro, Armando Lucas Correa conversará con los asistentes sobre esta obra “El silencio en sus ojos”, quienes podrán realizarle preguntas e intercambiar ideas sobre la misma.

Exhibición libro El Silencio en sus ojos

“Para nosotros siempre es un honor recibir nuevamente en Cuesta Libros a Armando Lucas Correa, en esta ocasión con presentando un nuevo estilo de novela para él y que sabemos que será del agrado de nuestros lectores”, expresó Hans Kühn, vicepresidente de Librería de Centro Cuesta Nacional.

Con “El silencio en sus ojos” el autor rompe con su tradición de novelas históricas y toma un nuevo rumbo con este thriller de ficción lo cual representa un giro relevante para Armando Lucas Correa, ya que esta es su primera novela de esta índole, y está ambientada en su propio vecindario, en Nueva York, lo que le da a la trama una sensación única y realista.

Armando Lucas Correa ha publicado varias obras que han destacado como La Viajera Nocturna y La Niña Alemana, esta última es un bestseller internacional traducida en 16 idiomas, publicada en 30 países y ha vendido más de un millón de copias. “El silencio en sus ojos” y todas las obras del autor están disponibles para todos los lectores de Cuesta Libros en todas las tiendas de la marca y a través de su página web www.cuestalibros.com.

Sobre Cuesta Libros

Cuesta Libros ofrece la mayor variedad de libros, tanto en cantidad, procedencia, como en rango temático, de todo el país. Además de su vigoroso empeño en el mercado nacional del libro, es una decidida apuesta por la cultura y la vida comunitaria que se manifiesta en una participación que involucra a las familias, el ámbito escolar y las instituciones ciudadanas.

Sobre Armando Lucas Correa

Es un escritor y periodista cubano con más de 20 años de experiencia en los medios hispanos. Fue por catorce años el editor en jefe de People en Español, la revista hispana de mayor circulación en Estados Unidos. En la década de 1990 trabajó como reportero en el periódico El Nuevo Herald en Miami, y antes fue editor de la revista de artes escénicas Tablas, en La Habana, Cuba. Es graduado de Licenciatura en Teatrología y Dramaturgia, del Instituto Superior de Arte, de La Habana. Correa ha recibido varios premios de la National Association of the Hispanic Journalists y de la Society of Profesional Journalists. Recientemente fue reconocido como el Periodista del Año por la Hispanic Public Relations Association, de Nueva York y AT&T le otorgó el premio Humanity of Connection.