La joven cantautora puertorriqueña, Elena vuelve a sorprender con el estreno de su nuevo sencillo “No Quiero Amarte”, esta vez al ritmo de bachata pop. Este tema escrito por la artista fue producido por el reconocido productor y ganador de varios Grammy Latinos, Andrés Castro. “No Quiero Amarte” muestra la versatilidad de esta joven artista y forma parte del repertorio de temas de su segundo álbum que saldrá a la venta el 11 de julio.

Con una destreza musical sorprendente y una madurez artística más allá de su corta edad, Elena se ha dedicado a crear un trabajo que supera las expectativas convencionales. A través de su talento innato y su pasión por la música, busca marcar la diferencia y convertirse en una estrella musical, ofreciendo una propuesta romántica, fresca y auténtica que resuene con una amplia audiencia global.

“No quiero amarte” describe la desilusión y el dolor de una relación con un amor no recíproco, donde una persona ama profundamente a la otra que no corresponde. Expresa la lucha interna para sobrepasar el dolor que trae este amor no correspondido y la determinación de seguir adelante. La letra refleja la frustración y confusión emocional que ocurre cuando un amor que antes persistía ahora no existe”, sostiene la joven artista.

El video musical grabado en República Dominicana y dirigido por Francesca Izquierdo y Eduardo Dreyer, que transporta a los espectadores a una conmovedora y emotiva interpretación de la artista frente a un apasionado público. La atmósfera del lugar hace que cada nota cobre vida de una manera especial.

Este sencillo es uno de los nueve temas que conformarán su segundo álbum musical titulado “¿Qué tú te crees?, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del jueves 11 de julio.

Acerca de Elena

Nació el 25 de noviembre de 2008 en San Juan, Puerto Rico. Actualmente, cuenta con 15 años de edad y vive en Puerto Rico. Desde muy temprana edad se introdujo en el mundo musical pues desde los 4 años toma clases de piano. En septiembre de 2022, Elena actuó como “Little Gloria” en la producción de Broadway “On Your Feet!” que tuvo lugar en Puerto Rico. Ese mismo año, debutó profesionalmente como cantautora con su single “Mil Idiomas”. En abril de 2023, presentó sus composiciones al mundo a través de su EP debut, “Rara”.

Sus canciones alcanzaron el “Top 20 Songs” en varias estaciones de radio ubicadas en México, Argentina, Panamá, Ecuador y Puerto Rico. En agosto de 2023, fue invitada como artista en numerosos festivales de música en Ciudad de México, Puebla y Mérida. Durante el mes de noviembre de 2023, Elena asumió el papel de “Elsa” en el espectáculo de Broadway “Frozen” representado en Puerto Rico. Unas semanas después de la noche de clausura, Elena lanzó una canción navideña original titulada “Quedate Conmigo Esta Navidad”.