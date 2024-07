El reconocido productor DJ Lobo ha finalizado una breve, pero intensa gira por Europa, dejando una marca imborrable en cada escenario que pisó. Por tercera vez consecutiva, este rey de las mezclas musicales participó en The Reggaeton & Latin Festival, el mayor concierto de Holanda, celebrado en Ámsterdam, compartiendo escenario con otras grandes estrellas de la música latina como Juan Luis Guerra, Myke Towers, Gente de Zona y Rochy RD.

Esta participación reafirma su posicionamiento en el panorama musical de Europa, mostrando su capacidad para conectar con fanaticadas diversas y llevar la alegría y el ritmo de la música dominicana a nuevos públicos.

Dj Lobo expresó su satisfacción por poder participar nuevamente en este prestigioso evento, destacando la importancia de su trabajo en mantener el entusiasmo y la conexión con los fanáticos. «Llevamos tres años viniendo a Europa, porque estamos logrando un buen trabajo aquí, y a la gente le gusta lo que estamos haciendo. Es un honor compartir con mi gente de la República Dominicana y todos los latinos aquí en estos conciertos», comentó. La respuesta positiva del público ha sido constante, consolidando su presencia en la escena musical europea.

Para cualquier DJ, tener la oportunidad de tocar en eventos de esta magnitud en el Viejo Mundo es crucial para el desarrollo de su carrera. DJ Lobo destacó lo significativo que es actuar en una plaza dominada por DJs de música electrónica y house. «Es sumamente importante para la carrera de cualquier DJ poder estar en estos eventos tan grandes», afirmó.

La breve gira de DJ Lobo incluyó presentaciones en Rotterdam y Bélgica, además del gran concierto en Ámsterdam. Durante su estancia en Europa, también tuvo la oportunidad de actuar en un afterparty en Rotterdam junto a Rochy RD y DJ Mega J, lo cual añadió un toque especial a su periplo. «La pasamos sumamente bien, gracias siempre por el cariño que nos brindan en cualquier parte de Europa. Gracias a Manuel, a Sosa y a todo su equipo del festival», señaló Lobo, subrayando el apoyo y el afecto del público europeo.

Estas presentaciones no solo permitieron a DJ Lobo expandir su influencia musical, sino también conectar con muchos latinos que no siempre tienen la oportunidad de ver su trabajo en vivo. «Es sumamente importante estar trabajando en estas plazas porque hay muchos latinos que no tienen la oportunidad de ver nuestro trabajo», explicó. Su presencia en Europa no solo es una celebración de la música latina, sino también un puente cultural que une a comunidades a través del ritmo y la alegría.

DJ Lobo ya está de vuelta en los Estados Unidos, cumpliendo con sus compromisos allí, pero anticipa un retorno a Europa a finales de año. «Estamos ahora para finales del año regresando otra vez a Europa, si Dios lo permite», mencionó con entusiasmo.