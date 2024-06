La sala Teatro Lope de Vega (2do piso de Novocentro) estrenará el 18 de julio en República Dominicana la comedia teatral “Escape Room”, de los catalanes Joel Joan y Héctor Claramunt, producida por Gianni Paulino y dirigida por Indiana Brito



Esta aclamada obra que se ha presentado con gran éxito en Madrid, México, Perú, Barcelona, Buenos Aires, muestra el formato de diversión “escape room”, espacios de ficción recreados para que los asistentes vivan experiencias retadoras y se diviertan entre amigos.



“Escape Room” es una comedia teatral ambientada en la segunda guerra mundial. La historia comienza cuando Eduardo (interpretado por Henssy Pichardo) decide presentar a sus amigos Ray (Jovany Pepín) y Vicky (María del Mar Fernández) a su nueva pareja, Marina (Gianni Paulino), a través de una emocionante salida.



Lo que comienza como una actividad aparentemente divertida, en cuanto la puerta del bunker se cierre herméticamente, dará lugar a unos sucesos muy extraños. Salir del “Escape Room”, no será nada fácil, el juego pondrá a prueba no solo la relación y el ingenio de los cuatro personajes, sino también sus capacidades para enfrentar crisis y anteponer la verdad, ante todo.



Los autores de la obra, los catalanes Joel Joan y Héctor Claramunt, refieren que “el reto de esta obra ha sido descubrir conflictos diferentes en los seres humanos, desenmascarar la perfección de la vida que mostramos hacia afuera y descubrir a unos personajes que son espejo de lo que somos”, expresó Joan, mientras Claramunt dice: “Difícilmente una obra de texto cuenta con la espectacularidad de esta, además de que la diversión está asegurada”.



En tanto la productora teatral Gianni Paulino asegura: “Escape Room llevará a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza humana y el complejo juego de confianza en las relaciones de pareja; combina hábilmente el terror y el humor, manteniendo al público al borde de sus asientos desde el inicio hasta el final”.



“En este montaje todo va al ritmo del reloj, literalmente, es una comedia de suspenso con diálogos actuales e inteligentes. Es un escape de la rutina, que nos pone a nivel de las capitales teatrales de mundo, es vivir una experiencia teatral donde la puesta en escena te hará creer que es real, para llevar al público a preguntarse: si me pasara a mí ¿Qué secretos se descubrirían?”, indicó Paulino.



Las boletas pueden adquirirse en Uepa Tickets, con descuento del 15% para adultos mayores.



El Teatro Lope de Vega cuenta con 172 cómodas butacas, excelente acústica, buena visibilidad, accesibilidad para personas con movilidad reducida, seguridad monitoreada y parqueos disponibles. l