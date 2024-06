Este sábado el más importante pianista dominicano ofrece un reencuentro con temas propios y standards de jazz en la Sala Carlos Piantini

Pocos escenarios conoce tanto Michel Camilo como el de la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, donde debutó como parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro cuyo nombre lleva hoy la principal sala del país.



La producción local es de Billy Hasboun, de Vibra Productions. La más reciente ocasión en que actuó ante sus coterráneos fue en el año 2022, cuando Michel Camilo presentó su concierto “Solo Piano”, por primera vez, y también fue de la mano de Vibra Productions, en el mismo Teatro Nacional.



Convencido de que la música es una evolución constante y por tanto él un estudioso e investigador de ella permanentemente, el dominicano Michel Camilo, el autor de Why not?, Caribe, y Take five, no deja pasar muchos años sn presentarse ante un público siempre creciente que lo mima y lo ovaciona.



En Trío promete ser un surtidor de energías renovadoras, gracias al genio inspirador de Michel Camilo, quien no asumía el formato desde aproximadamente 2018. Y gracias también al poderoso dúo de músicos que le acompañan.



Para “En Trío”, Michel Camilo trae a Dafnis Pérez y Ricardo Rodríguez en la batería y el bajo, respectivamente.



Hace un año, en mayo de 2023, fue reconocido por la embajada dominicana en Japón, donde se encontraba en su 34ta gira por el país.Ganador de Grammy, Grammy Latino y Premio Emmy, Michel se presentó como solista de la Orquesta Sinfónica Yomiuri Nippon dirigida por Masato Susuzi. Lo mismo había hecho en el Teatro Nacional.



Dafnis Prieto está considerado uno de los más multidimensionales percusionistas de estos tiempos. Autor del libro “Sincronicidad rítmica”, Prieto, quien es cubanoamericano, se presentó en 2019 con una Big Band (teniendo como núcleo central su sexteto llevado desde Nueva York) en el Festival de Jazz de La Habana, tras 20 años de ausencia en su país. Su más reciente álbum Sí o Sí Quartet’s, ha sido bien recibido por la crítica.Dafnis fue ganador en septiembre del 2011 de la muy prestigiosa beca de la Fundación MacArthur, conocida como Genius Grant. Es el primer músico cubano en obtenerla y el segundo baterista desde que fue creada en 1981.



Ricky Rodríguez por su parte es un bajista de origen puertorriqueño afincado en Nueva York desde hace varios años. Ha actuado en los Festivales de Jazz más importantes de Francia, Italia, Rusia, África, Londres, Almaty, Israel, Sudamérica, Turquía, Budapest, DR Jazz Festival y Estados Unidos. Actualmente se encuentra de gira y trabajando con Michel Camilo, David Sánchez Group, The Saturday Night Live Band. Ha tocado con muchos de los grandes jazzistas latinos.

Ficha técnica

Concierto: En Trío

Artista: Michel Camilo & trío

Producción local: Billy Hasbun, Vibra Productions

Lugar: Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional

Hora: 8:30 pm

Fecha: sábado, 22 de junio

Boletas en: Uepa Tickets y Boletería TN

Precios: Foso: RD$9,000

Special Guest: RD$8,000

VIP: RD$7,000

Balcón: RD$6,000