La veterana jugadora anunció su retiro de la selección una vez concluya su participación en los Juegos Olímpicos

Las Reinas del Caribe acudirán a sus cuartos Juegos Olímpicos, en los que Bethania de la Cruz estará por tercera ocasión y última vistiendo el uniforme del seleccionado dominicano.



La noche del pasado domingo, en medio de los festejos por haber conquistado la medalla de oro ante los Estados Unidos en el Final Six, De la Cruz anunciaba su retiro oficial de las Reinas, equipo al que llegó en 2005, un año después de que el representativo lograra su primera presencia en un certamen olímpico.



“Yo lo dije y es algo claro después de París dejo la selección”, dijo De la Cruz, que en estos 19 años de participar con las Reinas, ha sido pieza importante para que la República Dominicana se ubique entre las mejores diez mejores del mundo, según el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB por sus siglas en inglés).



“Siempre estaré ahí para la que me necesite, para las que iniciaron ahora, para las que ya tienen tiempo y siempre estaré para ayudar a mi equipo”, señaló De la Cruz.



Bethania, de 37 años, cuenta un prontuario participativo en competencias internacionales, entre las que se citan Juegos Olímpicos, Liga de Naciones, Juegos Panamericanos y Centroamericanos del Caribe, así como jugar en calidad de refuerzo en otras importantes ligas.



“Bethania ha sido una de las jugadoras más importante del país. Si es un retiro, espero que sea por la puerta ancha. Es una persona que se lo merece todo. Es una jugadora que lo ha dado todo por el país. Tras su retiro, a disfrutar de su vida, de su hijo, de sus alegrías. De Bethania no hay que decir nada en cuanto a su carácter, entrega, nivel de jugadora que es”, puntualizó el dirigente de la selección, Marcos Kwiek.



De la Cruz se unirá a Annerys Valdez, Prisilla Rivera, Milagros Cabral y Gina Mambrú como integrantes de la selección de las que formó parte desde su ingreso en 2005.