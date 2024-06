Incompetente en el arte del gol, con dos errores clamorosos en la definición de Antoine Griezmann y sin Kylian Mbappé sobre el terreno de juego, Francia no pudo con los Países Bajos y ambas selecciones firmaron el primer empate sin goles de la Eurocopa (0-0), en un partido marcado por las dudas que mantiene el conjunto dirigido por Didier Deschamps. Francia necesitaba dar un golpe encima de la mesa después de su mala imagen ante Austria.



Su pírrica victoria (0-1) con un triste tanto en propia meta de Wober exigía al combinado galo cambiar una marca bastante alejada de lo que debe tener un favorito a ganar la Eurocopa. Por suerte (o no) para Deschamps, durante los días previos al choque sólo se habló del monotema de la nariz de Mbappé.



Su fractura nasal, convertida en un problema nacional, escondió todos los problemas que dejó Francia en su debut. Finalmente, Mbappé no apareció en la alineación. Ni siquiera con la máscara tan fotografiada en la víspera del choque.