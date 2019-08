“Dora la exploradora” empuja carrera de actor de origen dominicano

Jeffrey Wahlberg es el actor dominicano-estadounidense de 23 años que interpreta a Diego, el primo de Dora

¿Sabían que los actores estadounidenses Mark y Donnie Wahlberg tienen un sobrino de origen dominicano que ha seguido sus pasos en el séptimo arte? Es Jeffrey Wahlberg, el jovendominicano-estadounidense que interpreta a Diego en la película Dora y la ciudad perdida del oro, protagonizada por la actriz estadounidense de ascendencia peruana Isabela Moner.

“Orgulloso momento de papá, mi hijo Jeff en la nueva película de Dora la exploradora”, publicó Jim Wahlberg en su cuenta de Instagram, al pie de la imagen de una escena de la película, donde se ve a Jeffrey con otros actores.

En principio, el papel de Diego, el primo de Dora, iba a ser interpretado por el también actor Micke Moreno, quien “abandonó la producción por razones personales”, luego de que corrieran rumores de un supuesto romance de Moreno con Moner en el set.

Pero no hay mal que por bien no venga. El hijo de Jim Wahlberg y de Benerada, de ascendencia dominicana, se alzó con el papel de este filme de Paramount.

Al igual que su tío Mark Wahlberg, Jeffrey es un modelo que recientemente co-protagonizó el largometraje de acción independiente Future World, co-dirigido por James Franco, quien también lo co-protagoniza.

El actor, de 23 años, ha pasado los últimos tiempos perfeccionando sus habilidades en cortometrajes, tomando pequeños papeles en programas de televisión y está programado para protagonizar el drama independiente Reefa.

El papel de Diego es un gran empuje para Wahlberg, dentro de las aventuras infantiles y muy latinas de Dora The Explorer, que está supuesta a animar la cartelera estadounidense este fin de semana.

La cinta de James Bobin (“Alice Through the Looking Glass”, 2016) tiene un elenco casi latino por completo en el que también figuran Eva Longoria, Eugenio Derbez y Michael Peña.

EFE: Premiere en Miami

Eva Longoria y Eugenio Derbez encabezaron el estreno de la película Dora y la ciudad perdida en Miami (EE.UU.), la primera basada en los populares dibujos animados de Dora la exploradora, esperando que se convierta en la “Black Panther” de los latinos.

“Queremos decir con esto que aspiramos a que el público latino la respalde como la comunidad afroamericana apoyó a ‘Black Panther’”, dijo Longoria a Efe en la alfombra roja antes de la primera proyección oficial de la cinta.

“Esta es una película de latinos para latinos, el estudio (Paramount) puso un gran presupuesto. Tenemos que apoyarla y apoyar a nuestro talento para que haya más oportunidades”, dijo la estrella texana de origen mexicano.

“Me involucré como actor y productor en este proyecto porque es importante seguir cambiando la imagen de los latinos en el cine”, explicó actor Eugenio Derbez, quien en la cinta es el principal antagonista.

“Dora es probablemente la niña latina más conocida en el mundo”, destacó el actor mexicano sobre la serie animada que presenta a una heroína latina de siete años cuyas aventuras ocurren en un imaginativo mundo tropical de junglas, playas y selvas.

El estreno mundial contó también con la presencia de la actriz estadounidense de ascendencia peruana Isabela Moner y el actor Jeff Wahlberg.

“Escogimos hacer el estreno en Miami porque es el epicentro de la cultura latina”, indicó Moner, quien llegó acompañada de su madre, Katherine, y su perro Pluto, que tiene sólo tres patas

El filme, que se estrenó anoche a nivel mundial, cuenta la historia de la exploradora ya adolescente, quien vive en la selva suramericana con sus padres, interpretados por Longoria y Michael Peña. Sus aventuras comienzan cuando viaja a Los Ángeles para aprender a socializar con chicos de su edad, aunque su vida se complica sobremanera cuando sus padres desaparecen, lo que la obliga a regresar a la selva para investigar lo sucedido.

El elenco cuenta con otras figuras destacadas en Hollywood y la televisión hispana como la actriz mexicana Adriana Barraza, el puertorriqueño Benicio del Toro y el estadounidense de ascendencia mexicana Danny Trejo.

Dora y la ciudad perdida representa la décimo quinta película basada en personajes de la cadena de televisión infantil Nickelodeon. Sin embargo, es la primera de Nick Jr. que llega a la pantalla grande.