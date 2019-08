Continúan desalojos en bario La Ciénaga

Los desalojos que realiza la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE) en los sectores Los Guandules y La Ciénaga, como parte del proyecto Nuevo Domingo Savio, continúan en esas zonas, produciéndose el más reciente el pasado sábado.



Los desalojos se realizaron en medio de quejas de comunitarios que dicen estar inconformes con el monto que recibirán por sus viviendas, ubicadas en la ribera del río Ozama.

“La gente de la URBE vinieron el sábado y ordenaron que se derrumbaran 25 viviendas. Yo no sé qué cantidad de dinero les dieron, pero como escuché a muchos quejarse, supongo que no fue mucho”, manifestó Luis González, residente en La Ciénaga.

Explicó que las autoridades llegaron junto a una brigada de hombres para derrumbar las viviendas, pero que en la mayoría de los casos, los mismos residentes en el lugar realizan esa acción para poder salvar algunos de los materiales.

Quejas de los residentes

Janela Ogando Pérez, conocida como Tica, de 81 años de edad, quien tiene más de 30 años viviendo en La Ciénaga, expresó que lo que le están dando por su vivienda no es suficiente para ella poder comprar otra casa. “Yo no puedo vivir pagando alquiler porque ya no tengo fuerza para seguir trabajando. Yo necesito que me den lo suficiente dinero para yo comprar una casa o que me den una casita donde pueda vivir los días que me quedan de vida”, explicó Tica.

De su lado, Antonio García, quien será desalojado, indicó que “se ha pasado la vida trabajando construcción para darles una casa a sus hijos, y ahora vienen y me dan 250 mil pesos, donde no me dan para yo comprar una casa en otro lado”.

Según los moradores de La Ciénaga este martes continuarán los desalojos en el sector.

URBE acuerda continuar los traslados de familias

El director URBE, José Miguel González Cuadra, sostuvo un encuentro con moradores de La Ciénaga para escuchar sus inquietudes y explicarles cómo las familias continuarán siendo trasladadas de la zona.

Cuadra se acordó con los moradores de la barriada que cada comunitario presentaría su caso en forma particular y de igual forma será analizado.