Nuevo gobernador acepta que “será difícil recuperar confianza” de Puerto Rico

San Juan.- El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, reconoció este martes que “será difícil recuperar la confianza” de los puertorriqueños al referirse al fenómeno de corrupción en la isla y la renuncia de su antecesor tras la divulgación de un polémico chat.

Durante su segunda conferencia de prensa tras jurar como gobernador de Puerto Rico, Pierluisi dijo que no firmará leyes hasta que el Tribunal Supremo determine si es o no legalmente el mandatario de la isla, un Estado libre asociado a EE.UU.

En relación a la transparencia y la corrupción dijo que no va tener “reparo” en publicar su declaración de renta “cuando llegue el momento”.

Ante posibles denuncias de corrupción en agencias del Estado, indicó que si hay irregularidades en las mismas, “sea quien sea”, no va “a tener paños tibios con nadie”.

“Conmigo en La Fortaleza (sede del Ejecutivo) a la primera que yo me entere de algo irregular, lo vamos a investigar”, agregó.

Reveló que le ha “pedido a todos” sus familiares “que no tengan contratos con el Gobierno”.

“Hemos tenido tantos casos de corrupción que da vergüenza ya (…) a algunos se les ha olvidado la decencia”, remarcó.

El nuevo gobernador manifestó que lo primero que va hacer en cuanto sea confirmado en su puesto es ir a Washington con el sector privado para decir que no quieren “que se entorpezca la ayuda” federal a Puerto Rico.

Además reconoció que no pensaba que iba a ser gobernador y que ahora va estar preocupándose de que el barco no se hunda “hasta que el Tribunal Supremo decida” sobre la legalidad de la jura.

“Ahora estoy como en el tenis, mirando la bola y no el resultado”, dijo el mandatario y subrayó que no quiere “Gobierno de consultores, sino de funcionarios (…) como era (el Ejecutivo) hasta la década de los 70”.

En este sentido, afirmó que no va a hacer cambios hasta que no se confirme que es gobernador legalmente y que no puede decir que el pueblo le haya elegido.

Por último indicó que en caso de que permanezca en el puesto una vez al mes se reunirá con las agencias federales presentes en Puerto Rico en La Fortaleza.

Ricardo Rosselló formalizó su dimisión el pasado viernes tras el escándalo generado por su participación, junto a varios asesores, en un chat privado en el que se insultaban a numerosos colectivos y que provocó una ola de manifestaciones

El anterior gobernador nombró a Pierluisi como secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un mandatario en la isla, dos días antes de hacer efectiva su renuncia.

El Tribunal Supremo dirime a partir de hoy si la jura de Pierluisi fue legal, tras una demanda presentada por el presidente del Senado de la isla, Thomas Rivera.

Rivera considera que no es legal en tanto que tuvo el respaldo de la Cámara de Representantes pero argumenta que debió hacerlo toda la Asamblea Legislativa.