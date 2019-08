Velocista Juander Santos clasifica a la final de los 400 metros con vallas en Lima 2019

LIMA, Perú. El velocista Juander Santos alcanzó su clasificación para las finales de los 400 metros con vallas del campeonato de atletismo de los XVIII Juegos Panamericano que se celebran aquí.

El vallista dominicano ganó fácilmente el heat número uno de los 400 metros con vallas con un crono de 49.44 segundos.

“Salió lo que Félix y yo cuadramos, el frío me afectó pero después tomé el ritmo y veo buenos pronósticos. Soy rápido al principio y eso me ayudó mucho, siempre salir adelante, hoy me salió excelente y creo que eso fue lo que dio resultado”, manifestó Juander, quien agregó: “Sentí que no había necesidad de meterle más fuerza porque falta la final y no tenía que matarme mucho.

El segundo lugar llegó el brasileño Alison Brendon Alves, con 49.74 y en tercero cruzó el argentino Guillermo Manue Buggueira, 49.97 segundos.

El velocista, quien competirá en la final el jueves, manifestó que, en la ronda de clasificación sus rivales se comportaron de una manera y que pueden variar en la próxima competición.

Tres no se clasificaron

Los velocistas dominicano Marileidy Paulino, Mayobanex De Oleo Méndez y Christopher Valdez Guzmán no alcanzaron avanzar más allá de las semifinales que se efectuaron este martes en el estadio Atlético.

Paulino finalizó en la cuarta posición de los 100 metros femeninos.

La dominicana Paulino tuvo un crono de 11.84 segundos del tercer heat de las eliminatorias de los 100 metros planos femeninos que fue ganado por la canadiense Crystal Carly-k Enmanuel, que hizo el recorrido en 11.48 segundos.

En tanto que De Oleo Méndez, tampoco pudo avanzar a la final de los 100 metros masculino, quedando descalificado en el segundo heat de los 100 metros masculino. Tardó 10.61 segundos en recorrer los 100 metros planos que ganó el brasileño Rodrigo Pereira con 10.27 segundos.

Asimismo, Cristhopher Valdez Guzmán tampoco pudo avanzar a la final de los 100 metros. Terminó quinto con 10.51 segundos. El ganador de ese tercer grupo fue Paulo André Camilo, de Brasil que recorrió la distancia en 10.29 segundos.